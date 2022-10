Este sábado, XX Edición del Concurso de Pintura Rápida de Sigüenza

Con el fin de promover la cultura a través del fomento de la creación artística en la ciudad de Sigüenza en particular, y en el ámbito nacional en general, el Ayuntamiento de Sigüenza convoca el XX Concurso de Pintura Rápida.



Podrán participar en él todos los artistas españoles y extranjeros residentes en España. Los temas tratarán sobre la ciudad de Sigüenza y sus pueblos agregados.



El concurso tendrá lugar, el día 29 de octubre de 2022, comenzando a las 9:30h de la mañana y finalizando a las 17 horas. A partir de la hora de comienzo y hasta las 11 de la mañana, en el Ayuntamiento se sellará el soporte sobre el que se va a realizar la obra y el concursante presentará inscripción, acompañada de fotocopia del DNI o pasaporte. La inscripción en dicho concurso supone la declaración de conocimiento de las bases y compromiso de su cumplimiento.



El jurado calificador estará presidido por Ana Blasco, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Sigüenza, siendo dos sus vocales, designados en representación del mundo cultural y artístico. Los premios se concederán atendiendo al valor artístico de la obra, su originalidad, la técnica empleada, los materiales utilizados y la capacidad de transmitir cuanto se ve y se siente.



El trabajo será individual y la técnica libre, las dimensiones mínimas de la obra serán el formato 10 figura (55x46). No se admitirá a concurso ninguna obra que no esté debidamente sellada ni las realizadas en cristal o materiales con riesgo de desperfectos. Las obras han de presentarse sin firmar y sin ninguna marca o símbolo que las identifique. La entrega de las obras se realizará a las 17:00 horas en el Ayuntamiento de Sigüenza, quedando expuestas en la Plaza Mayor hasta la hora de la entrega de premios. Si es posible, a continuación, se reunirá el jurado calificador, haciéndose entrega de los premios a partir de las 18:00h.



Se establecen los siguientes premios:



PRIMER PREMIO: 1400 € y diploma (Excmo. Ayuntamiento de Sigüenza)



SEGUNDO PREMIO: 700 € y diploma (Excmo. Ayuntamiento de Sigüenza)



TERCER PREMIO: 500 € y diploma (Font Vella)



TERCER PREMIO: 500 € y diploma (Pedro Moreno e Hijos, SL)



TERCER PREMIO: 500 € y diploma (Galería de Arte Sigüenza)



CUARTO PREMIO: 400 € y diploma (El Molino de Alcuneza)



CUARTO PREMIO: 400 € y diploma (Química Sigüenza)





Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento y entidades que patrocinen los premios. Las obras no premiadas podrán continuar expuestas en la Plaza Mayor, para su venta, siendo fijado por el autor el precio.