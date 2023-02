Hernández: “La nefasta gestión de Page coloca siempre a Castilla-La Mancha a la cola de la creación de empleo”

Recuerda que Page y el PSOE de Castilla-La Mancha son cómplices de la aprobación de la Ley del ‘solo sí es sí’

viernes 03 de febrero de 2023 , 17:56h

La secretaria general del Grupo Popular en la Diputación de Toledo y candidata a la Alcaldía de Illescas, Alejandra Hernández, ha asegurado que la “nefasta gestión de Page” coloca siempre a Castilla-La Mancha a la cola de la creación de empleo.



Así lo ha indicado en rueda de prensa en la sede regional del PP, donde ha incidido en que los datos del paro de ayer suponen que 4.666 personas han incrementado las listas del desempleo en la Comunidad Autónoma, un 3,26 por ciento más con respecto al mes anterior.



“El paro ha subido un punto más que la media nacional”, ha incidido Hernández, ya que Castilla-La Mancha está entre las tres regiones que peor comportamiento ha tenido. “Más de 147.000 desempleados en Castilla-La Mancha gracias a la gestión de Page”, ha recordado.



Igualmente, la secretaria general del Grupo Popular en la Diputación de Toledo ha destacado que la Seguridad Social bajó en enero en 9.512 afiliados en la región, un 1,26 por ciento menos con respecto a diciembre. “Hoy, en Castilla-La Mancha hay 149.350 autónomos, 877 menos que el mes pasado”, ha afirmado, al tiempo que ha recordado que la Confederación de Autónomos de Castilla-La Mancha denunciaba que según las cifras de afiliación al RETA había una pérdida de 1.049 autónomos en la región.



Los datos de contratación, según ha dicho Hernández, también son pésimos, ya que hay 2.265 contratos menos que el mes pasado y 22.750 menos en doce meses, suponiendo un 34,33 por ciento de descenso, un dato superior al de la media nacional.



“A pesar de lo que intenta vender el Gobierno de Page, la única verdad es que Castilla-La Mancha crece menos que el resto de las Comunidades Autónomas, o lo que es lo mismo, los castellanomanchegos se van alejando del resto de los españoles cuya economía crece más”, ha lamentado.



También, ha denunciado que el comercio minorista en Castilla-La Mancha redujo sus ventas en el año 2022 en un 3,4 por ciento.



De otro lado, Hernández ha aseverado que “de nada valen los titulares” si a la hora de la verdad “Page y sus diputados, entre ellos su número 2 Sergio Gutiérrez, votan con Sánchez”. Así, Page y el PSOE de Castilla-La Mancha “son cómplices de la Ley del solo ‘sí es sí’, con la que cientos de violadores y abusadores sexuales están viendo rebajadas sus penas y saliendo de la cárcel”.



El impacto de esta Ley en Castilla-La Mancha es 19 rebajas de penas y un excarcelado. “Es un cinismo tan grande el que tiene Page que ya no le cree nadie, ni si quiera los miembros de su propio partido, que ya le dan por amortizado”, ha añadido.



“Page sabía hace dos años y medio lo que podía pasar y se calló, y lo que es peor, mandó a sus diputados en el Congreso a que votaran a favor de esta Ley. Hizo lo que le pidió Sánchez porque, realmente, lo que no quiere es que el Gobierno de coalición se rompa”.



Hernández ha recordado que la consejera-portavoz, Blanca Fernández, dice que mandó una carta advirtiendo a la ministra Irene Montero hace dos años y medio sobre esta Ley. “Entonces, si sabían que la Ley podía hacer posible que los violadores salieran a la calle, ¿por qué no hicieron nada y votaron a favor de la misma?”, ha cuestionado.



“Lo que está claro y es evidente es que Page es capaz de hacer y decir cualquier cosa para continuar en el sillón porque ya no le importan los castellanomanchegos, solo le importa el PSOE”, ha concluido.