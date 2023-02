CEOE-CEPYME Guadalajara manifiesta que esta nueva subida del SMI supone un mazazo para las pymes y autónomos de la provincia

miércoles 01 de febrero de 2023 , 13:05h

Ante el anuncio de ayer por parte del presidente del Gobierno de una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta llegar a los 1.080 euros, CEOE-CEPYME Guadalajara pone de manifiesto su desconcierto ante esto que supondrá un nuevo mazazo para las pymes y autónomos de la provincia de Guadalajara y que se realiza bajo la deslealtad del ministerio de Trabajo con el diálogo social al estar pactado solo con una de las partes, los sindicatos, sin haberse sentado a escuchar las propuestas de los empresarios.



Desde CEOE Nacional se hizo una propuesta de un incremento del SMI del 4%, hasta los 1.040 euros brutos al mes en 14 pagas, sujeto a la creación de un régimen de deducciones aplicables al sector agrario, al tiempo que se modificaba la normativa de noviembre, de contratos del sector público, para repercutir el incremento del SMI en los contratos de ejecución.



Con la propuesta de una subida del 4%, lo que se quería desde la Patronal era garantizar el empleo y la viabilidad de muchas empresas y pequeños negocios que ahora estarán en la cuerda floja por esta subida que muchos, no podrán afrontar. Pues no olvidemos que, además, los empresarios y autónomos continúan soportando las permanentes subidas de los gastos sociales, sino que también los gastos financieros, las hipotecas, los gastos fijos, etc.



Desde la Patronal quieren destacar algo que es al menos llamativo, y no es otra cosa que si esta subida del 8% es buena para el país, se debería haber aplicado también a todos los empleados públicos.



Con esto, se pone, una vez más de manifiesto, que es muy fácil hacer subidas cuando las que los pagan son miente, lamentablemente, los mismos, las empresas y los autónomos de este país.



Pero este nuevo palo en la rueda también es una mala noticia para los pensionistas y las personas que tienen contratadas a personas de servicio doméstico, pues el coste por tener a esta persona podría incrementarse hasta los 1.536€/año, coste por empleado del hogar que, previsiblemente muchos pensionistas y muchas familias, no podrán afrontar.



Los empresarios abogan por el diálogo y el consenso para llegar a acuerdos que beneficien a todas las partes y que se siga trabajando, de manera conjunta por el bienestar y el progreso económico y social de nuestro territorio, pero dejando claro, que no siempre tienen que pagar los mismos.