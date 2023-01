Carlos Herrera se casa con Pepa Gea en Nueva York

lunes 30 de enero de 2023

El periodista Carlos Herrera se ha casado pro sorpresa con su pareja Pepa Gea, con la que mantiene una relación desde hace tres años. La noticia fue ofrecida en exclusiva por el programa de Toñi Moreno en TVE, Plan de Tarde.



"Se ha casado y no me ha invitado, me voy a enfadar. Muy mal", dijo en tono de broma sus miga Toñi Moreno en su nuevo espacio en la tarde del domingo.



Según asegura LIBERTAD DIGITAL, la boda no tuvo lugar estos días. En realidad, la pareja se casó en Nueva York durante el puente de la Constitución del año pasado. La ceremonia fue íntima y privada, aunque estuvieron los hijos de Carlos Herrera, Rocío Crusset y Alberto Herrera.



El pasado 31 de diciembre la pareja se reunió con amigos y familiares en la finca de Carlos Herrera en El Rocío, Huelva, donde siguieron celebrando la boda además de la fiesta de fin de año.



Pepa es directora y presentadora de Mas de Uno Madrid, en la cadena Onda Cero, por lo tanto también lleva el periodismo en la sangre, al igual que el ex de Mariló Montero. Periodista y especialista en Nutrición, vive en Madrid y también tiene dos hijas de una relación anterior.