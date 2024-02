Carlos Herrera confirma que se presentará a las elecciones de la RFEF

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 06 de febrero de 2024 , 20:15h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El periodista Carlos Herrera confirmó este martes que va a presentarse a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF), después de que esta haya publicado su propuesta de calendario electoral, con la fecha del 24 de mayo prevista para la elección.



"Ahí estaremos. Dispuestos a ello estamos. Confirmo que me presento, confirmo mi candidatura. Espero estar a la altura, ganarme la confianza del fútbol español y espero hacer un buen trabajo en el futuro en favor de nuestro fútbol", dijo hoy en su programa 'Herrera en COPE' y en el diario Marca.



El periodista almeriense, que ya anunció su intención de concurrir a las elecciones de la RFEF el pasado octubre, aseguró que tiene "un buen proyecto para el fútbol español, con mucha ilusión" y gente que le acompaña "que es muy sólida".



"Luego ya veremos. Efectivamente mi intención es presentarme. Ahora hay que ver el pliego de condiciones. Si dice que los que midan 1,87 y sean de Almería no pueden, entonces no puedo", añadió.



La RFEF hizo público ayer su proyecto de reglamento electoral y calendario, que debe ser todavía aprobado por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD), con la fecha del 26 de abril para la elección de los miembros de la Asamblea y la del 24 de mayo para la elección del presidente y la Comisión Delegada.



El anterior presidente, Luis Rubiales, presentó su dimisión el 10 de septiembre de 2023, tras ser suspendido por la FIFA temporalmente por su comportamiento en la final del Mundial femenino y ser investigado por la Audiencia Nacional por agresión sexual y coacciones a la jugadora Jenni Hermoso.



Pedro Rocha pasó a ocupar la presidencia de forma interina cuando la FIFA suspendió a Rubiales durante 90 días el pasado 26 de agosto, ya que era el único vicepresidente, y después, con la dimisión de Rubiales, se convirtió en presidente de la Comisión Gestora.