Las ventas del comercio minorista bajaron el 3,4% en 2022 en Castilla-La Mancha

lunes 30 de enero de 2023 , 17:50h

El comercio minorista registró en 2022 un descenso medio de sus ventas en Castilla-La Mancha del 3,4%, de tal modo que la región, junto al País Vasco (-2,5%) presentaron las tasas medias más negativas. No obstante, en el último mes de 2022, las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 0,9%.



Respecto al empleo, creció un 2,3%, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).



A nivel nacional, el comercio minorista registró el pasado año un aumento medio de sus ventas del 0,7% y una tasa de crecimiento del empleo del 2,2%, la más elevada de toda la serie, iniciada en 2004.



Con el repunte logrado en 2022, el comercio minorista encadena dos años de crecimiento de sus ventas después del año negro que supuso 2020 para el sector por la crisis del Covid, con una caída de las ventas en aquel ejercicio del 6,8%.



No obstante, pese a que el sector vendió más en 2022 que en 2021, el crecimiento de las ventas se ha desacelerado 2,5 puntos respecto al año precedente.



Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 0,8% en 2022.



En el último mes de 2022, las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 3,5%, frente al descenso del 0,7% del mes de noviembre.



En tasa mensual (diciembre de 2022 sobre noviembre del mismo año) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista cayeron un 1,7%, tasa 4,9 puntos inferior a la del mes anterior.



En cuanto al empleo, el sector registró en 2022 un incremento medio de la ocupación del 2,2%, con alzas en todos los modos de distribución, lideradas por las grandes superficies (+3%), grandes cadenas (+2,2%), empresas unilocalizadas (+2,1%) y pequeñas cadenas (+1,8%).



PEQUEÑAS CADENAS, DONDE MÁS SUBEN LAS VENTAS



Asimismo, las pequeñas cadenas fueron el modo de distribución que más elevó sus ventas en 2022, al facturar de media (corregido de efectos estaciones y de calendario) un 3% más que en 2021, seguidas de las grandes superficies (+1,3%).



Por su parte, las empresas unilocalizadas recortaron un 3,5% sus ventas y las grandes cadenas, un 0,4%.



Según los datos del organismo estadístico, las ventas de los productos alimenticios descendieron un 1,8% en 2022, mientras que las de los no alimenticios repuntaron un 0,1%.



Entre estos últimos, el mayor incremento de las ventas se dio en el segmento de equipo personal (+14,9%), seguido de los otros bienes (-0,9%) y equipo del hogar (-0,2%).



Las ventas del comercio minorista, sin incluir las estaciones de servicio, cayeron el año pasado un 0,8% en comparación con 2021, mientras que las ventas en estaciones de servicio se dispararon un 12,7%.



En el conjunto del año 2022, Baleares (+8,2%) y Canarias (+7,2%) registraron los mayores aumentos de ventas, frente a Castilla-La Mancha (-3,4%) y País Vasco (-2,5%) que presentaron las tasas medias más negativas.



Respecto al empleo, Baleares tuvo el mayor aumento (+6,4%) en el conjunto del año pasado y Principado de Asturias la única bajada (-0,7%).