CEOE-CEPYME Guadalajara se reúne con el ayuntamiento para conocer las principales líneas de actuación de la futura zona de bajas emisiones

miércoles 18 de enero de 2023 , 12:19h

El secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara, Javier Arriola, encabezó la delegación, compuesta por parte del Comité de Dirección de la Patronal alcarreña, donde se encontraban Ángel Escribano, presidente de la Federación provincial de Comercio (FEDECO), Juan Luis Pajares, presidente de la Federación provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara y Felix Cuadrado, vicepresidente de APEC, así como varios técnicos de la Patronal alcarreña, que se reunió con Sara Simón, segunda teniente de alcalde, Rafael Perez Borda, primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Guadalajara, Santiago Baeza, tercer teniente de alcalde y Jaime Sanz, concejal de Transportes y donde, estos últimos, mostraron a los representantes de los empresarios las líneas generales del plan de la zona de bajas emisiones que el ayuntamiento capitalino está poniendo en marcha gracias a los fondos europeos Next Generation y fondos propios y que deberá estar operativa el 1 de enero de 2024, según la normativa europea.



En la reunión se vieron las principales líneas de actuación de la puesta en marcha de esta zona de bajas emisiones, donde el ayuntamiento trasladó que no se aumentaría el número de calles peatonalizadas, sino que se crearían calles de coexistencia, así como, en el cómputo global, se elevará el número de plazas de aparcamiento, tanto de residentes, zona azul y de aparcamientos.



De igual forma, se informó de todas las futuras obras que se realizarán con motivo de esta ZBE, un punto en el que los representantes de CEOE-CEPYME Guadalajara, solicitaron una información pormenorizada y actualizada de los inicios de estas obras para que exista una coordinación con los empresarios de las zonas afectadas.



Además, durante el encuentro se expusieron las principales líneas de trabajo y colaboración a seguir en los próximos meses para la elaboración de la ordenanza municipal que regulará la ZBE, con el objetivo de que los cambios se traduzcan en oportunidad para el comercio, la hostelería y la ciudad en general, buscando siempre que cualquier medida no suponga obstáculos o barreras para ningún negocio. Para ello se han previsto nuevos encuentros de trabajo de cara a las próximas semanas.