Núñez: “El cambio empieza en mayo en Castilla-La Mancha y acaba en diciembre con Feijóo en La Moncloa”

Señala que en mayo hay que elegir entre dos modelos: el del PSOE que “nos conduce al fracaso colectivo” o el del PP “que cree en la libertad, en el mérito, en la capacidad y en el esfuerzo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 14 de enero de 2023 , 13:42h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que el cambio político “empieza en mayo en Castilla-La Mancha y acaba en diciembre con Alberto Núñez Feijóo en La Moncloa”.



Así lo ha indicado Núñez durante su intervención en la Convención Autonómica del Partido Popular en Zaragoza, donde ha indicado que el 2023 es el año del cambio en Castilla-La Mancha y en España, un año “de ilusión, de alegría y de intenso trabajo”.



El presidente regional del PP ha recordado que para echar a Pedro Sánchez del Gobierno de España “primero hay que ganar a Page en Castilla-La Mancha”. “Lidero el proyecto del PP con mucho orgullo en Castilla-La Mancha y voy a ganar las elecciones y voy a ser el próximo presidente de Castilla-La Mancha sin ninguna duda”, ha destacado



Núñez ha afirmado que “hay dos modelos para elegir”. El del PSOE, ha dicho, orientado en una “política controladora, de altos impuestos y que nos conduce al fracaso colectivo, que es el modelo de Sánchez y de Page” y el del PP, que es un modelo “de libertad, que cree en el mérito, en la capacidad, en el esfuerzo, en el valor individual y colectivo” y que es “el que quiero para mi tierra y para el conjunto de los españoles”.



El presidente del PP-CLM ha lamentado que cuando Page habla de armonización fiscal quiere seguir subiendo los impuestos a los castellanomanchegos. En este sentido, ha dicho que Castilla-La Mancha es la tercera región con mayor presión fiscal del país, cuenta con una de las tres peores rentas per cápita del país y con el peor dato de inflación de España.



Por todo ello, Núñez ha defendido que “otra Castilla-La Mancha es posible”, porque “a los castellanomanchegos ningún socialista nos va a decir qué tenemos que ser”.



El líder de los ‘populares’ en Castilla-La Mancha ha incidido en que apuesta por “el diálogo, el consenso, el acuerdo y el entendimiento” porque el PP “no cree en la política bélica y de enfrentamiento”. “Yo trabajo por mis agricultores y ganaderos, para garantizar un Pacto Nacional del Agua para tener el agua como un elemento de riqueza y no de confrontación; por los autónomos, para que crezcan y se desarrollen con una baja fiscalidad; por las familias, que necesitan el apoyo del Gobierno”.



“Cercanía, trabajo, humildad, honestidad y soluciones a los problemas son mis recetas”, ha destacado Núñez, al tiempo que ha recordado que hace unos meses visitó a los presidentes de la Comunidad de Madrid y de Andalucía, Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, para desarrollar un eje de crecimiento del sur de Europa entre las tres regiones para adaptar la fiscalidad de Castilla-La Mancha, para mejorar la capacidad de atracción de inversión o para tener más oportunidades como región, algo que será posible si los castellanomanchegos quieren en mayo.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha aseverado que este año del cambio formará un Gobierno “con todos, que de soluciones para todos” y que “esté a la altura de lo que este tiempo nos reclama”. “Es fundamental ganar las elecciones, no por mí ni por el PP, lo es por nuestra tierra”.



Por último, Núñez ha añadido que, si tuviera que pensar en alguien en el que depositar el futuro de sus hijos, lo haría en alguien con “capacidad de gestión, rigor, seriedad y que fuera una buena persona como Alberto Núñez Feijóo”.



“Castilla-La Mancha y España necesitan buenos gestores, moderados, serios, con capacidad de diálogo, con rigor y que ofrezcan futuro”, ha concluido.