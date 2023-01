El servicio de Pediatría del Hospital de Guadalajara ve reconocido su afán investigador y la calidad de su formación con la obtención de distintos premios

El final de año ha venido marcado por numerosos premios y reconocimientos

viernes 13 de enero de 2023 , 17:55h

El servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha visto reconocida su apuesta por la investigación y la calidad de la formación que ofrece tanto a residentes como a estudiantes universitarios con la obtención de distintos premios en el final de este pasado 2022.



El servicio obtenía dos reconocimientos durante la XXVI Reunión Anual de Pediatría de Atención Primaria de Castilla-La Mancha. La pediatra del centro de salud de El Casar Marta Roldán obtenía el premio a Mejor Comunicación de Investigación, mientras que la residente de tercer año Ana de la Torre se hacía con el premio a Mejor Caso Clínico.



El estudio ‘Cribado prenatal de la enfermedad de Chagas en una zona básica de salud de Guadalajara’ presentado por Marta Roldán giraba en torno a la enfermedad de Chagas en embarazadas y precisó de una estrecha colaboración entre Pediatría y Microbiología.



El estudio es el tema de su tesis doctoral y se basa en la importancia de identificar y diagnosticar a través de una muestra de sangre una enfermedad que puede provocar cardiopatías y afectar gravemente a la salud y calidad de vida del niño en el futuro. Por ello, el diagnóstico y tratamiento previos a su aparición permite cambiar el pronóstico de una enfermedad con gran impacto para quien la sufre y para el sistema de salud.



Por otra parte se premiaba el caso clínico presentado por Ana de la Torre titulado ‘Mamá, ¿por qué camino como el abuelito?’, relativo a un paciente pediátrico al que se diagnosticó una artritis idiopática juvenil. Es una enfermedad crónica que es importante detectar para “anticiparse a futuros problemas asociados a la misma y minimizarlos”. En este caso se valoró la importancia del diagnóstico diferencial y la capacidad de plantear opciones no tan evidentes.



XXV Reunión Anual de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha



De la Torre también resultaba premiada durante la XXV Reunión Anual de Pediatría de Madrid y C-LM por el caso ‘De la manita, que si no me caigo’, relativo a un niño con inestabilidad en la marcha que fue diagnosticado de encefalomielitis aguda diseminada (EMAD).



Se trata de un proceso inflamatorio que “si se detecta a tiempo a través de una buena exploración y una buena recogida de datos, nos permite tratar el problema y evitar secuelas”. De este trabajo se reconoció la calidad de la presentación y su valor clínico y formativo.



En esta misma cita, en la que se presentaron numerosos trabajos por parte del Área sanitaria de Guadalajara, también resultaba premiada Laura de la Sen, que en la actualidad es residente en el Hospital Gregorio Marañón pero que se formó en el Hospital de Guadalajara durante sus estudios de Medicina en la Universidad de Alcalá.



En concreto, se premió su comunicación sobre el análisis de la ‘Infección de helicobacter pylori en población pediátrica en la provincia de Guadalajara’, investigación que realizó para su Trabajo de Fin de Grado Máster. El trabajo, dirigido por el doctor Gonzalo Galicia, abordaba su epidemiología, cómo erradicar la enfermedad y el éxito en el tratamiento, y el jurado valoró la calidad científica de la investigación y el análisis de los datos que abarcaban un periodo que iba desde enero de 2015 a diciembre de 2019.



Estos premios, señala el jefe del servicio de Pediatría, Alfonso Ortigado, “suponen una motivación para nuestra apuesta por inculcar el afán investigador” y “demuestran el valor científico de los trabajos que se realizan en el Hospital de Guadalajara”.



Para Ortigado, “es importante que los residentes no se limiten sólo a la parte clínica y asistencial sino también a la formación y la investigación, que sienta las bases para la excelencia del trabajo de los futuros profesionales”, y ha expresado la satisfacción por unos premios que “ponen en valor la importancia del trabajo en equipo, el debate y la colaboración”.



Premio a un logro de seguridad



De otro lado, el trabajo titulado ‘Pediatría-Obstetricia: un traslado extrahospitalario inédito e irrepetible en el confinamiento de la pandemia Covid-19’ fue distinguido como Mejor Comunicación tipo póster durante las VIII Jornadas de Seguridad del Paciente del SESCAM.



Cristina Llorente, Laura Barrera, María García, Raquel Muñoz, Jonathan Olmedo y el propio Alfonso Ortigado, por parte de Pediatría, Obstetricia y Anestesia del Hospital de Guadalajara, son los autores de este póster que analiza “una experiencia clínica inédita y sin precedentes que fue un reto asistencial multidisciplinar centrado en preservar la seguridad de los pacientes”.



El trabajo recoge aspectos relativos a la preparación del traslado, la coordinación durante el mismo, los nuevos protocolos, datos asistenciales y cómo el traslado permitió liberar en el hospital 59 camas y 10 puestos de UCI para la atención a pacientes Covid.



El premio “reconoce la labor de todo un equipo” de facultativos, enfermeras, matronas, auxiliares, técnicos, administrativos o personal celador, entre otros, que hicieron posible la mudanza en tiempo récord y sin incidencias del paritorio y los servicios de Pediatría y Obstetricia desde el Hospital a la Clínica La Antigua entre los meses de marzo y mayo de 2020.