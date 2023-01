El Centro de la Mujer de Alovera desarrollará sus servicios en el Centro de Día Municipal, tras rechazar tener su sede en otras instalaciones municipales

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 13 de enero de 2023 , 18:00h

Desde el lunes 16 de enero una parte del Centro de Día ofrecerá un espacio para que las profesionales del Centro de la Mujer mantengan sus servicios presenciales con las usuarias aloveranas, tras una reunión el pasado miércoles una vez comunicado que no aceptaban las instalaciones propuestas tras la renuncia de la mayoría de los grupos municipales a ceder sus despachos como alternativa al fin de su estancia en un local privado del municipio.



El Ayuntamiento de Alovera siempre ha apostado por dar la máxima cobertura posible al Centro de la Mujer que se ha ubicado en su municipio, respetando siempre las actuaciones de una entidad que no es competencia municipal y ofreciendo todos los recursos posibles que es posible dar dentro del Ayuntamiento.



Desde su implantación el Centro de la Mujer estaba en dependencias municipales y de forma unilateral se decidió dejar de hacer uso de las mismas hace unos años para contratar un alquiler privado y establecerse en un local privado del municipio, desmarcándose del uso de espacios públicos; decisión que se intentó revertir pero que tuvo que ser aceptada por ser una entidad ajena al Ayuntamiento y contar la aceptación de la Junta.



Pese a no estar en instalaciones municipales sus profesionales eran invitadas a las reuniones de coordinación de técnicos municipales y tenían abiertos los espacios municipales para realizar todo tipo de actividades por lo que dicha decisión no afectó a la prestación de servicios.



Hasta este momento por parte de la Junta no se valoró en ningún momento como negativa esa situación ni se trabajó para que volvieran a los despachos municipales que durante tantos años habían ocupado en el municipio, ni se vio inviable financieramente esa situación con las ayudas que se proporcionaban, pese a ser una situación que no se vio como positiva por parte del Ayuntamiento.



Como consecuencia de la situación de financiación de no contar con ayudas suficientes para mantenerse en el local en la actualidad y respaldar la decisión de operar fuera de las instalaciones municipales se trasladó la necesidad de revertir esa decisión y buscar localizaciones de espacios públicos en Alovera donde establecer cuatro despachos propios y una sala de juntas.



Cuando fue trasladada dicha problemática el Ayuntamiento de Alovera tras constatar la imposibilidad de contar en la actualidad con dicho volumen de despachos para alojarlas en espacios municipales (ya que los que abandonaron hoy ya están ocupados por el juzgado de paz y otros servicios municipales), propuso a los grupos políticos municipales renunciar a sus despachos para así cederlos y que se pudieran quedar en el municipio, situación que fue aceptada por la mayoría de grupos del Ayuntamiento, posibilitando esa opción.



Tras valorar la propuesta de despachos e instalaciones municipales por la asociación que gestiona el Centro de la Mujer se traslada al Ayuntamiento su negativa y la elección por hacer un cambio a instalaciones en el vecino municipio de Villanueva de la Torre, ante lo que el Ayuntamiento las convoca a una reunión para que tengan espacios municipales para la atención a las mujeres del municipio y sigan disponiendo de todos los medios municipales a su alcance.



El resultado de la reunión es que contarán con un espacio propio en el Centro de Día con despacho para atención semanal a las mujeres y podrán usar las salas del mismo cuando lo necesiten para desarrollar todas las actividades, cediendo el Ayuntamiento los medios informáticos que han solicitado para realizar sus actividades.



Una opción hubiera sido que el propio Ayuntamiento se presentara a la convocatoria para que el servicio hubiera dejado de prestarse por la asociación y se gestionara por la institución municipal, pero dicho trámite hubiera implicado que durante muchos meses hasta incorporar a las profesionales al servicio se hubiera interrumpido la prestación del servicio no solo en Alovera sino en el resto de municipios y romper el trabajo continuado que se estaba haciendo con las mujeres.



Desde el Ayuntamiento entienden que en un momento tan duro, con las noticias que llegan y la necesidad de un trabajo honesto y compartido de todas las administraciones por generar soluciones, politizar de forma partidista esta situación y falseando que no se ofrecieron espacios no es la actuación que las vecinas de Alovera y mujeres de la provincia esperan de las administraciones públicas.