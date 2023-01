Carta abierta a don Emiliano García Page, presidente de la Junta de Comunidades de CLM.

Desde AUNARTE (Asociación de empresas de artes escénicas de CLM), deseamos hacer algunas consideraciones que creemos importantes para el sector cultural de la región, y más concretamente para el sector que nos atañe directamente, que es el de las artes escénicas.



Vaya por delante nuestro agradecimiento al gobierno regional, y más concretamente a la Consejera y a la Viceconsejera de Cultura por la implicación que han demostrado para con nuestro sector, y su capacidad y predisposición para hacerse eco de las reivindicaciones que desde AUNARTE hemos hecho y para las que hemos encontrado respuesta y apoyo. Se han mejorado así muchas cosas que creemos importantes para que las empresas de artes escénicas y el público de la región disfruten de esta riqueza cultural. Al fin se nos ha dado voz y voto en este sector, cosa que de forma totalmente anómala antes no ocurría.



Desde esta perspectiva de colaboración estrecha y fructífera, queremos ahora hacer hincapié en algo que consideramos crucial para el futuro de las artes escénicas, y es en la necesidad de aumentar el presupuesto destinado a la Red de Teatros, que ha ido decreciendo al pairo de las distintas crisis y que no ha conseguido ni siquiera acercarse de nuevo a los valores que tenía hace más de diez años.



Pensamos que este y no otro es el problema que tenemos en este momento, y que nos lastra tanto a las compañías y como a los ayuntamientos que conforman la Red, aunque algunos gestores hayan dado en culpar a nuestras empresas teatrales de todos los males del sector. Es fácil desmontar esta acusación, ya que su reproche sobre la calidad de nuestras producciones se contesta con la cantidad de premios y reconocimientos que nuestro trabajo recibe dentro y fuera de la región. Es así mismo significativo que muchos de estos espectáculos premiados apenas giren en nuestros teatros (esos mismos que se quejan de nuestra «baja calidad» y que luego apuestan por otros trabajos de acuerdo solo al cachet de los mismos). La selección de los espectáculos se realiza no solo en la comisión que existe para tal efecto, sino con la programación de cada localidad, que apuesta o no por trabajos de cierto nivel.



Evidentemente, llenar el teatro con espectáculos cuyo único aval es a menudo una cabeza de cartel famosa, es sencillo. Hacer una verdadera programación cultural, rica, variada y, por qué no, arriesgada, requiere de un trabajo mucho mayor, aunque no es en absoluto imposible, ya que tenemos en la Red honrosos y muy exitosos ejemplos.



Nadie hay más interesado que nosotros, las empresas teatrales de CLM, en que esta Red funcione y funcione bien, no en vano somos nosotras las que conformamos este sector, las que producimos puestos de trabajo y riqueza y a las que nos va el sustento en ello. No entendemos tampoco, por tanto, que algunos programadores se extrañen de que pidamos que el dinero que la Junta destina a las artes escénicas revierta fundamentalmente en nuestras empresas regionales, tal y como se hace en cualquier otro sector apoyado por la administración de CLM con dinero de los castellano manchegos.



Reiterando que ni compartimos ni entendemos este enfrentamiento que desde un grupo minoritario de gestores culturales (no de los ayuntamientos, como debería ser en todo caso ya que a ellos les compete la programación cultural) se pretende iniciar, nos limitamos a interpelar a la Junta de Comunidades, verdadera artífice de la Red de Teatros, para avanzar en la mejora del sector de las artes escénicas, que es lo que de verdad nos importa. Y esta mejora solo se producirá con un incremento presupuestario que tenga en cuenta la realidad actual, el incremento de localidades adheridas a la Red y la consabida alza de todos los precios.



Nuestra predisposición en avanzar en la mejora del tejido cultural de Castilla La Mancha es total y sin fisuras, y por ello el gobierno regional contará siempre con nuestra mejor predisposición al diálogo y al trabajo.



Atentamente:

Aníbal Fernández Laespada

Presidente de AUNARTE