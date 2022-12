Las temperaturas estarán este sábado en Atienza entre 4°C y 11°C, el cielo estará parcialmente nuboso, el viento será moderado con una velocidad de 20 km/h y de dirección suroeste

Guadalajara despide este sábado el año 2022 con cielos despejados, ambiente soleado y con las mínimas en los 3ºC

El tiempo en Guadalajara para este sábado es de 3ºC de mínima y 13ºC de máxima. El cielo estará despejado. El viento será flojo con una velocidad de 10 km/h y de dirección suroeste

sábado 31 de diciembre de 2022 , 07:26h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Brumas y bancos de niebla matinales en el noreste y valle del Tajo. Heladas débiles.



Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, que será más acusado en los valles fluviales, y máximas en ascenso.



El viento soplará flojo variable, con predominio de la componente sur.



Las temperaturas oscilarán entre 6 y los 17ºC en Albacete, 5 y 17ºC en Ciudad Real, 1 y 14ºC en Cuenca, 3 y 13ºC en Guadalajara y entre 5 y 16ºC en Toledo.



Así será el tiempo en Nochevieja y Año Nuevo.-



Esta Nochevieja será probablemente una de las dos más cálidas de la serie histórica (el récord lo marcó la del año pasado), según explica Rubén del Campo, portavoz de la Aemet. En ciudades del cantábrico como Gijón no se bajará de los 15 grados y se registrarán máximas de 21 y 22 grados. En el Mediterráneo, las mínimas serán un poco más frescas, en torno a 9-12 grados, y las máximas se situarán en los 22-24 grados en ciudades como Gerona, Valencia o Málaga. Pero esta escena se repetirá en otras zonas como Extremadura, Ciudad Real u Orense, donde los valores estarán cercanos a los 20 grados.



En cuanto a las precipitaciones para el día de Nochevieja, estarán acotadas a Galicia, en cuya mitad occidental serán abundantes. No se puede descartar que se extiendan también a Asturias, occidente de Castilla y León y norte de Extremadura. En el resto del país brillará el sol.



Debido a la tradición de salir de fiesta después de comer las uvas, interesa el estado meteorológico durante la madrugada. Pues bien, esta será templada, salvo en Galicia y el resto de comunidades cantábricas, donde sí que podrían caer las mínimas aunque sin ser especialmente frías. Las heladas brillarán por su ausencia, salvo en alguna zona de montaña.



Año Nuevo



En Año Nuevo, las temperaturas continuarán siendo altas. El avance de un sistema frontal será el protagonista en el inicio del ejercicio, que irá cubriendo los cielos de oeste a este, lloverá de forma abundante en Galicia y las precipitaciones se extenderán a buena parte de las comunidades cantábricas, Castilla y León, zona centro y Andalucía occidental.



Las temperaturas el domingo seguirán siendo más suaves de lo normal, aunque a última hora empezarán a bajar por el extremo noroeste peninsular tras el paso del frente frío.



La cota de nieve estará inicialmente muy elevada para situarse posteriormente a 1.800 metros. En la mitad oriental y Baleares, los cielos permanecerán poco nubosos.



Lunes 2 de enero



El lunes, el frente continuará su avance hacia el este, pero se irá debilitando, generando cielos enmarañados de nubes pero en los que las precipitaciones serán dispersas y débiles, más probables en el entorno de pirineos, zona centro, oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía occidental. Lo más destacado del día 2 será que, tras el paso del frente, los vientos girarán a la componente oeste, impulsando una masa de aire más frío que la que tenemos actualmente y dará lugar a un descenso acusado de las temperaturas, que en el noroeste de la Península podría ser de hasta seis u ocho grados. En el Mediterráneo, sin embargo, no se percibirá un descenso térmico.



Para los días siguientes, con la debida incertidumbre asociada a un mayor plazo de predicción, existe una tendencia hacia la estabilización del tiempo en la Península y Baleares, con unas temperaturas ya más normales, propias del mes de enero, aunque aún habrá que confirmarlo, según recalcan desde la Aemet.