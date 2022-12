Las temperaturas estarán este lunes en Atienza entre 4°C y 9°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será moderado con una velocidad de 22 km/h y de dirección suroeste

Ausencia de lluvias, nieblas matinales y 3ºC de mínima este lunes en Guadalajara

El tiempo en Guadalajara para este lunes es de 3ºC de mínima y 12ºC de máxima con el cielo cubierto de nubes. El viento será flojo con una velocidad de 11 km/h y de dirección suroeste

lunes 19 de diciembre de 2022 , 06:16h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha, cielos nubosos de nubes altas y por la mañana también de nubes bajas con brumas y nieblas matinales asociadas que no llegarán al norte de la Ibérica, zonas montañosas de Toledo y oeste y sur de Ciudad Real; por la tarde-noche aumentará hasta nuboso o cubierto en el oeste de Toledo.



Habrá temperaturas mínimas en ascenso en el sureste y sin cambios o en descenso en general ligero en el resto. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso, algo más acusado en Ciudad Real. Viento flojo del sur y sureste, más intenso en zonas del Sistema Central e Ibérico de Guadalajara.



Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 13ºC en Albacete, 1 y 15ºC en Ciudad Real, 6 y 13ºC en Cuenca, 3 y 12ºC en Guadalajara y entre 4 y 15ºC en Toledo.



La semana empieza con lluvia y rachas de viento: estas son las zonas más afectadas.-



La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes lluvias localmente fuertes o persistentes en la mitad suroeste de Galicia y mitad oeste del Sistema Central.



De este modo, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco estarán en aviso amarillo y naranja por fuertes rachas de viento, oleaje y lluvias, según el pronóstico de la Aemet.



Las precipitaciones marcarán la jornada, especialmente, en Zamora, A Coruña, Ourense y Pontevedra, donde se registrarán 40 litros por metro cuadrado en doce horas.



A lo largo del día, estas lluvias podrían extenderse, de forma más débil, a otras zonas de la Península, salvo el extremo oriental y Baleares, donde solo habrá intervalos nubosos.



Asimismo, Asturias, Navarra, Cantabria y Pontevedra estarán en aviso amarillo por rachas de viento que alcanzarán los 90 km/h mientras que las provincias de A Coruña y Lugo tendrán aviso naranja por rachas superiores a los 100 km/h.



Los fenómenos costeros también tendrán presencia en A Coruña y Pontevedra, aunque con mayor fuerza, al estar en aviso naranja.



En Canarias también predominarán los intervalos nubosos, en concreto en las islas de mayor relieve, y estará poco nuboso en el resto.



Además, también existe la posibilidad de algunas nieblas matinales en el sureste de la meseta sur y cuenca del Ebro.



En lo que respecta a las temperaturas, los valores diurnos irán en ascenso en el tercio sureste peninsular, así como los nocturnos en buena parte del interior de la Península; con pocos cambios en el resto.



Heladas débiles en el Pirineo y viento del sur y suroeste en las vertientes atlántica y Cantábrica, Pirineos y Baleares, y con algunos intervalos fuertes en el Ampurdán. Tendencia a lo largo del día a soplar del suroeste en los litorales del sur peninsular y zona de Levante.



Esta es la predicción por comunidades autónomas:



Galicia

Cielo nuboso o cubierto con brumas y nieblas en zonas de montaña del sureste, al principio y final del día, y con algún claro en el litoral cantábrico durante las horas centrales. Precipitaciones que se extenderán de oeste a este a lo largo del día, serán menos frecuentes en el litoral cantábrico y pueden ser localmente fuertes y persistentes en el sur y oeste de la comunidad; aquí pueden ir acompañadas de tormenta.



Temperaturas mínimas en aumento y máximas sin cambios o en ligero aumento. Vientos del sur con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el litoral y en zonas altas del interior.



Asturias

Intervalos nubosos aumentando, de oeste a este, a nuboso o cubierto. Lluvias y chubascos, más frecuentes e intensos en la cordillera.



Temperaturas en aumento, ligero en las máximas y más acusado en las mínimas. Viento del sur, ocasionalmente fuerte, y con rachas muy fuertes en la cordillera.



Cantabria

Nuboso o cubierto con predominio de las nubes medias y altas por la mañana; lluvias y chubascos en la mitad norte que por la tarde podrían extenderse hacia el sur.



Temperaturas en aumento, menos acusado en las máximas. Vientos del sur con intervalos fuertes y rachas muy fuertes.



País Vasco

Cielos nubosos con predominio de las nubes medias y altas por la mañana; intervalos de nubes bajas con brumas y nieblas dispersas en zonas de montaña de la mitad sur, al principio y final del día. Probables precipitaciones en la mitad norte, más probables durante la segunda mitad del día.



Temperaturas mínimas en aumento y máximas con pocos cambios, y vientos del sur, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el interior.



Castilla y León

Cielo velado por nubes altas de madrugada, cuando será posible la formación de nieblas y brumas en zonas de montaña. A lo largo de la mañana llegarán bandas de nubes medias desde el oeste, cubriendo progresivamente el cielo. Probables precipitaciones en la mitad occidental, sin descartarlas de forma dispersa y ocasional en el resto.



Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un leve ascenso y no se descartan algunas heladas débiles en zonas altas de los sistemas montañosos. Vientos del sur o suroeste, con rachas fuertes en la Cantábrica, Sanabria y norte de Burgos que tenderán a remitir en la segunda mitad del día.



Navarra

Nuboso con predominio de nubes altas e intervalos de nubes bajas con brumas y nieblas dispersas en zonas de montaña del extremo occidental, al principio y final del día.



Temperaturas mínimas en aumento y máximas sin cambios, y vientos del sur y sureste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el tercio norte.



La Rioja

Cielos velados por nubes altas, con algunas brumas matutinas en el valle. Hacia el final del día, bandas de nubes medias y altas cubrirán progresivamente el cielo de oeste a este de la comunidad.



Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso y no se descartan algunas heladas débiles dispersas en la Ibérica. Vientos del sur en la sierra y del sudeste en la ribera.



Aragón

Poco nuboso, con intervalos de nubes altas, y brumas y bancos de niebla o nubes bajas matinales en depresiones, tendiendo a disiparse hacia el mediodía y volviéndose a formar a últimas horas.



Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en ligero ascenso o sin cambios. En el Pirineo, viento del sur moderado, con rachas fuertes en cotas altas del extremo occidental; en el resto de la mitad norte, viento del este y sureste flojo a moderado y en la mitad sur, viento del sur flojo con intervalos de moderado.



Cataluña

Poco nuboso, con intervalos generales de nubes altas e intervalos matinales de nubes bajas en el litoral, sin descartar alguna precipitación débil en el litoral central por la mañana. Brumas y bancos de niebla matinales, tendiendo a disiparse hacia el mediodía y volviéndose a formar a últimas horas.



Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del sur y suroeste, moderado en el tercio norte del litoral, con rachas fuertes en el extremo nordeste y cotas altas del Pirineo; flojo a moderado en el resto.



Extremadura

Cielo velado por nubes altas de madrugada, con algunas brumas dispersas; por la tarde llegarán bandas de nubes medias desde el oeste, cubriendo el cielo progresivamente. Precipitaciones vespertinas débiles, más probables en el norte de Cáceres y el tercio occidental del valle del Tajo, la meseta cacereña y el valle del Guadiana.



Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ligero ascenso, preferentemente en las Vegas del Guadiana, y vientos del sur y sudeste.



Comunidad de Madrid

De madrugada y durante las primeras horas de la mañana, cubierto de nubosidad baja, con brumas y nieblas locales; el resto del día, cielos velados de nubes altas, aumentando al final a cubierto en la sierra.



Temperaturas mínimas en descenso ligero a moderado y máximas sin cambios, y viento flojo con predominio del sureste.



Castilla-La Mancha

Nuboso de nubes altas y por la mañana también de nubes bajas con brumas y nieblas matinales asociadas, que no llegarán al norte de la Ibérica, zonas montañosas de Toledo y oeste y sur de Ciudad Real; por la tarde-noche aumentará hasta nuboso o cubierto en el oeste de Toledo.



Temperaturas mínimas en ascenso en el sureste y sin cambios o en descenso en general ligero en el resto, y máximas sin cambios o en ligero ascenso, algo más acusado en Ciudad Real. Viento flojo del sur y sureste, más intenso en zonas del Sistema Central e Ibérico de Guadalajara.



Comunidad Valenciana

Poco nuboso, con intervalos de nubes altas; brumas y bancos de niebla o nubes bajas matinales, tendiendo a disiparse hacia el mediodía y volviéndose a formar a últimas horas.



Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y viento de componente oeste flojo, con intervalos de componente sur y este durante las horas centrales.



Región de Murcia

Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales, sin descartar nieblas en el interior.



Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios, salvo ascenso de las máximas en el interior. Vientos variables flojos.



Islas Baleares

Intervalos nubosos y brumas matinales. Temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas con pocos cambios, y viento del sur y sureste en general flojo.



Andalucía

Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas e intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho, aumentando durante la tarde a nubosos en el extremo occidental, donde no se descartan chubascos débiles ocasionales. Brumas matinales en la vertiente atlántica, sin descartar nieblas.



Temperaturas sin cambios o en ascenso y vientos de componente este, tendiendo a componente sur en la mitad occidental y a variables flojos en el resto.



Canarias

Cielos poco nubosos o despejados en la provincia oriental con algunos intervalos de nubes altas por la tarde; en la occidental, intervalos nubosos a primeras horas que tenderán a cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas por la tarde.



Baja probabilidad de calima en las islas más orientales y temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en las islas orientales, que pueden llegar a ser localmente moderados. Viento de componente este flojo y predominio del régimen de brisas en costas.