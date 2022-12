El PP advierte a Page que el "freno real" para parar las tropelías de Sánchez es votar en contra de suprimir el delito de sedición y reformar el de malversación

miércoles 14 de diciembre de 2022 , 17:39h

La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, ha advertido hoy a Page que “el verdadero freno y el freno real” para parar las tropelías de Sánchez con sus socios de Gobierno independentistas es votar en contra de suprimir el delito de sedición y en contra de reformar el delito de malversación.



Así se ha pronunciado Agudo, en rueda de prensa, donde ha lamentado que ayer se “repitiera la misma historia”, ya que Page “amaga, pero no da” después de que haya mostrado sus “rabietas” ante la prensa. Sin embargo, “esto no sirve de nada” si luego no vota de acuerdo con lo que expresa.



En este sentido, ha recordado que, a la hora de votar, Page siempre se posiciona a favor de lo que dice Sánchez junto a las independentistas y sus socios de Bildu, tanto en el Congreso como en el Senado. “Nos abemos si por orden de Sánchez o para mostrar ese teatrillo pactado con Sánchez para seguir manteniéndose en le sillón de Castilla-LA Mancha”.



“Hipocresía o cinismo, llámenlo como quieran, pero esta es la realidad que demuestra cada día Page”, ha indicado.



De esta manera, ha asegurado que mañana Page tiene “dos oportunidades de oro” para demostrar que sus declaraciones de ayer no fueron una “rabieta” y que lo que dice es verdad.



Por eso, Agudo ha recordado que mañana, en el Pleno de las Cortes Regionales, el PP-CLM va a presentar un debate general para que Castilla-La Mancha se posicione de manera conjunta en contra de modificar el Código Penal para suprimir el delito de sedición y reformar el de malversación.



Así mismo, ha pedido a Page que sea “valiente” y que, con su propio voto y con el de sus diputados regionales sea consecuente con sus palabras y se posicione a favor de la propuesta del Partido Popular.



Además de esto, Page tiene una segunda oportunidad, en el Congreso de los Diputados, ordenando a sus diputados que voten en contra de reformar y suprimir estos delitos.



Agudo ha insistido en que el verdadero freno real es votar en las Cortes Regionales y en el Congreso de los Diputados de las “tropelías” de Sánchez. Por eso, ha preguntado qué ha hecho Page para impedir que el Código Penal se modifique y ha cuestionado que Page vaya a cesar a los diputados que permitieron que se continúe con el trámite de supresión del delito de sedición.



Además, ha recordado que Page no ha exigido la celebración de un Comité Federal del PSOE par que se vote en el seno interno del partido evitar este tipo de tropelías.



A Page no le salen las cuentas



“Page ha echo lo mismo de siempre, cada día con la misma historia, ya que está más preocupado de las encuestas que no le salen, que de lo que está pasando en nuestro país”.



Así mismo, ha recalcado que Page solo busca titulares de prensa para meterse en medios nacionales porque las encuestas no le dan la mayoría absoluta en nuestra región y la calle le dice que el 28 de mayo va a salir del Gobierno.



Además de esto, se ha referido a las declaraciones de Page de ayer en las que hablaba de pactos con delincuentes. “Esos pactos son los mismos que él defiende en el parlamento regional, en el Congreso y en el Senado votando a favor para que salgan adelante”.



Y como ejemplo, - ha indicado-, ayer en el Pleno del Senado los senadores socialistas de Castilla-La Mancha votaron a favor de que continúe el trámite de los Presupuestos Generales del Estado que el PSOE ha acordado con sus socios pro etarras y separatistas.



“Qué poca credibilidad tiene la palabra de Page cuando no le duele España y cuando manda a sus diputados y senadores apoyar sin fisuras con todo el socialismo el suprimir el delito de sedición y modificar el Código Penal para reformar el de malversación”, ha concluido.