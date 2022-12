Podemos CLM pide a Page que explique “con la verdad” el porqué del voto a favor del plan del Tajo cuando “hipoteca el futuro del río”

jueves 01 de diciembre de 2022 , 13:03h

Podemos CLM ha realizado una primera valoración del documento que se votó en el Consejo Nacional del Agua, que constituirá la base del proyecto de Real Decreto para la revisión de los planes hidrológicos, entre los que se encuentra el del Tajo, y que afecta a Castilla-La Mancha. Tras su detallada lectura, la formación morada le ha pedido a Emiliano García-Page que explique “con la verdad” el porqué del voto a favor del plan del Tajo cuando “hipoteca el futuro del río”.



José Luis García Gascón, candidato a la presidencia de la Junta y coordinador autonómico de Podemos CLM, se ha mostrado “sorprendido” por el “cambio de criterio del ejecutivo castellanomanchego en cuestión de 24 horas, sin que se haya producido una modificación del documento entre sus críticas previas y la firma en nombre de la región”, basando sus afirmaciones en que se mantiene la disposición adicional novena, según las informaciones del gobierno valenciano y de las organizaciones sociales participantes en el Consejo Nacional del Agua.



La formación ha dicho que “nuestra posición es inamovible y clara, porque seguimos estando y vamos a estar con la sociedad civil, con los colectivos en defensa del Tajo y con las organizaciones ecologistas, defendiendo la auténtica sostenibilidad del río, sin subterfugios ni trasvases, como hace Page de forma encubierta, ni en contra de toda Castilla-La Mancha, como hace el PP de Paco Núñez”. En este sentido, Podemos CLM ha expresado su “apoyo absoluto” al trabajo que desarrollan la Red Ciudadana del Tajo, las personas que trabajan en la investigación académica por el Tajo de nuestra región y Ecologistas en Acción, y ha destacado “la valentía y la perseverancia de estas organizaciones, que son las que representan de verdad los intereses nobles del Tajo y las que garantizan su sostenibilidad, frente a los bandazos de los gobiernos y partidos en Castilla-La Mancha”. Además, ha sentenciado que “el gobierno de Page jamás defenderá el Tajo ni acabará con el trasvase, porque ha creado uno nuevo”, en referencia a la ‘tubería manchega’, que incrementa en 50 hm3 “la presión insoportable del Tajo-Segura”.



“Vamos a seguir defendiendo el Tajo junto a las organizaciones y a la Red”



Gascón ha explicado que “Page ha dado el visto bueno al borrador sin que se haya eliminado la polémica disposición adicional novena, que condiciona los caudales ecológicos” y establece la aprobación del ‘Programa especial de seguimiento del estado de las masas de agua y de la sostenibilidad de los aprovechamientos en el ámbito del Acueducto Tajo-Segura’. En la referida disposición del documento se establece que “si con las medidas aplicadas se cumplen los objetivos ambientales fijados para esas masas de agua, en cuyo caso no será necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico a partir del 1 de enero de 2026 para los caudales mínimos en vigor desde la aprobación del plan”.



Aunque, según ha explicado el ejecutivo regional, aparentemente es una “buena noticia” el aumento del volumen de los caudales ecológicos mínimos medios anuales de 6 a 7 metros cúbicos por segundo, para posteriormente elevarlos hasta 8,65 a partir del 2026, Podemos CLM ha valorado que “con el condicionamiento que se recoge en la disposición adicional novena, estos caudales hipotéticos quedan en papel mojado y básicamente dependerán de la decisión política de los gobiernos de turno, lo que no nos da ninguna garantía de su cumplimiento real”. Los datos que la Confederación calculó como caudal ecológico para Aranjuez “se van a empezar a implantar en 2027 y esto incumple la sentencia del Tribunal Supremo, ya que debería de haber estado en funcionamiento desde el pasado 1 de enero de 2022, por lo que ya vamos tarde”, han asegurado.



Para Podemos CLM, la “eufórica reacción de Page” se traduce en realidad como “una oportunidad histórica perdida de defender el futuro del Tajo, en la que el gobierno regional de Page se ha rendido y no ha sido capaz de defender hasta el final, o no ha sabido, los intereses reales de Castilla-La Mancha para la gestión sostenible de nuestro río”. Por ello, agregan, “esperamos que se cumplan las sentencias de una vez y que el plan no llegue a Bruselas en estas condiciones y, de hacerlo, pondremos todo nuestro empeño en que no salga adelante, porque se utiliza la falsa figura de los ‘caudales ecológicos’ para lo que es otra cosa, como la perpetuación de los trasvases y la sobrexplotación del río”.



“Ayuso no va a mover un dedo por el Tajo desde la Comunidad de Madrid”



José Luis García Gascón ha insistido, por otra parte, en “los problemas para el Tajo que se derivan de la deficiente depuración que realiza la Comunidad de Madrid y en nuestra propia región” y ha afeado “la mala gestión de las sucesivas administraciones del PP madrileño”. Sobre este último extremo, ha dicho que “lamentablemente, viendo el absoluto desinterés del gobierno de Isabel Díaz Ayuso por el medioambiente, no esperamos que vaya a mover un dedo por el Tajo, como no lo ha hecho ninguna de sus antecesoras”.



Asimismo, Podemos CLM ha querido señalar que “la emergencia climática y los cambios que observamos en las precipitaciones hacen indicar que las condiciones externas no van a mejorar por sí solas”. En este sentido, han recordado que la reserva actual de la cuenca del Tajo se sitúa en el 40,14%, que es un 3,79% menos que en la misma semana de 2021 y un 5,69% menos que la media de los últimos diez años. “No tener en cuenta estos datos, no tener en cuenta la emergencia climática y seguir con las políticas de trasvases por intereses políticos, en lugar de buscar otras soluciones medioambientalmente más sostenibles, es un nuevo y craso error”, ha afirmado Gascón. Entretanto, ha concluido, “desde Podemos CLM no vamos a cejar en nuestro empeño de defender un Tajo vivo, siempre junto a la Red y organizaciones ecologistas y ambientalistas, pensando en el futuro sostenible de nuestro río y de Castilla-La Mancha”.