Núñez lamenta que los diputados nacionales de Page “no hayan sido capaces” de romper la disciplina de voto del PSOE como SÍ ha hecho Carmen Calvo

martes 27 de diciembre de 2022 , 18:58h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado que “es triste” ver como la exvicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, “si ha roto la disciplina de voto del PSOE” en la votación de la ‘ley trans’, algo que “no han sido capaces de hacer los diputados nacionales socialistas de Emiliano García-Page en el Congreso” en cuestiones como la eliminación del delito de sedición o la modificación del delito de malversación.



Así lo ha indicado, en rueda de prensa en Cuenca, junto al presidente provincial del PP de Cuenca, Benjamín Prieto, y la vicesecretaria de Participación del PP-CLM, Beatriz Jiménez, donde ha recordado que Calvo se enfrenta a una multa de 600 euros por este hecho, preguntando si “este es el problema para los diputados socialistas”.



“A mí 600 euros me merecerían la pena si es por defender a mi tierra”, ha destacado Núñez, al tiempo que ha preguntado “qué diferencia hay entre Carmen Calvo y los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha”.



Por ello, ha cuestionado si “Page no ha dado la orden de romper la disciplina de voto a sus diputados. “¿Por qué Page no los ha cesado de sus cargos orgánicos en el partido a nivel autonómico?”.



Igualmente, Núñez ha añadido que Page, en el último pleno de las Cortes regionales, votó en contra de rechazar la modificación del Código Penal para eliminar el delito de sedición y de reformar el delito de malversación, de rechazar la injerencia del Gobierno en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial y de rechazar un referéndum unilateral de independencia en Cataluña, por lo que “dio coherencia a su apoyo a Pedro Sánchez”.



El líder de los ‘populares’ ha señalado que el PSOE ya dijo que no habría eliminación del delito de sedición o modificación del delito de malversación, algo que se ha producido gracias al PSOE, Podemos, ERC y Bildu.



Núñez ha recordado que el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, hacía pública ayer la hoja de ruta pactada con Sánchez para que en 2023 se produzca este referéndum en Cataluña, que es “terrible desde el punto de vista económico y social”.



“No tardará Page en decir que no está de acuerdo y que no lo permitirá”, pero volverá a aceptar lo que diga su partido, tal y como ha venido haciendo hasta ahora. “Los castellanomanchegos no podemos permitir que la deriva del PSOE se lleve por delante sueños, proyectos y retos para esta tierra” porque Castilla-La Mancha “merece mucho más” dentro de “un contexto nacional de fortaleza y de oportunidades”.



Por ello, Núñez ha aseverado que el PP, de manera unida y firme con el presidente Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, va a defender la Democracia, el Estado de derecho, la Constitución y el bienestar de los castellanomanchegos y de los españoles.