Las temperaturas estarán este martes en Atienza entre 5°C y 10°C, el cielo estará muy nuboso, el viento será flojo con una velocidad de 11 km/h y de dirección suroeste

La lluvia da una tregua este martes, Día de la Constitución, en Guadalajara donde el mercurio alcanzará los 14ºC

El tiempo en Guadalajara para este martes es de 7ºC de mínima y 14ºC de máxima con el cielo estará cubierto de nubes. El viento será flojo con una velocidad de 8 km/h y de dirección este

martes 06 de diciembre de 2022 , 07:42h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubiertos. Probables lluvias débiles, más intensas y acompañadas de chubascos en el tercio sur durante la madrugada, tendiendo a remitir por la tarde. Brumas y bancos de niebla en zonas de montaña.



Las temperaturas mínimas irán en ascenso, que localmente podría ser notable en la Mancha albaceteña y las máximas en descenso en el sur de Ciudad Real y Alcaraz y Segura y sin cambios o en ligero ascenso en el resto.



El viento soplará flojo con predominio de la componente este.



Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 16ºC en Albacete, 9 y 13ºC en Ciudad Real, 3 y 14ºC en Cuenca, 7 y 14ºC en Guadalajara y entre 7 y 15ºC en Toledo.



Al menos tres borrascas dejarán lluvias abundantes esta semana en la Península y las temperaturas suben hasta el viernes.-



Al menos tres borrascas atravesarán esta semana la Península y dejarán precipitaciones abundantes, sobre todo en el oeste, y las temperaturas experimentarán altibajos pero en general subirán respecto a las registradas el fin de semana hasta que de nuevo desciendan a partir del viernes.



El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha señalado que esta semana con dos festivos estará marcada por la presencia de altas presiones en latitudes altas, lo que obliga a las bajas presiones a circular más al sur y facilitará la llegada de “al menos” tres borrascas.



La primera de ellas, según explica, se ha dejado notar este pasado lunes; la siguiente llegará el miércoles y sus lluvias persistirán hasta el viernes y la tercera alcanzará la Península el fin de semana y podría dejar nevadas el domingo en la mitad norte, no solo en las zonas de montaña sino también en las zonas bajas.



En cuanto a las temperaturas, Del Campo indica que sufrirán altibajos según pasen los frentes, pero en general, prevé que las borrascas impulsen vientos atlánticos, húmedos y templados, que dejarán los termómetros en valores “relativamente suaves” y las heladas quedarán restringidas a las zonas altas. De nuevo el fin de semana podrían volver a bajar el mercurio.



En este contexto, el portavoz ha destacado que la madrugada del sábado al domingo fue “muy fría” y se llegaron a rozar los -10 grados centígrados (ºC) en puntos de la Cordillera Cantábrica Pirineos y en las tierras altas de Soria. Sin embargo, las temperaturas nocturnas han subido en la pasada madrugada, aunque localidades del Pirineo han llegado a -5 o -6ºC.



El martes prevé un día con cielos nublados y puede haber lluvias débiles y dispersas en buena parte del territorio peninsular, salvo en Aragón y Cataluña. Las más abundantes afectarán a Andalucía y sur de Castilla-La Mancha, con posibilidad de que sean todavía fuertes en el área del Estrecho por la mañana.



De todas formas, a lo largo de la jornada irán cesando y las temperaturas subirán “claramente” en todo el país, salvo en el sureste peninsular, donde bajarán. Las heladas quedarán acotadas a las zonas altas de Pirineos.



Del Campo pronostica la llegada de una nueva borrasca con sus frentes asociados por el oeste de la Península y las precipitaciones afectarán sobre todo a Extremadura y Andalucía Occidental, donde pueden ser fuertes y persistentes.



Además, el miércoles en amplias zonas llanas de la mitad norte se formarán bancos de niebla matinales que en el valle del Duero y del Ebro podrán ser persistentes y mantendrán un ambiente frío durante todo el día. Las temperaturas en general no variarán demasiado.



Respecto al día 8 de diciembre, también festivo, el portavoz de la AEMET observa que la borrasca atlántica se acercará más a la Península y sus frentes dejarán lluvias generalizadas, abundantes en el oeste y centro de la Península, así como en el norte de Aragón y de Cataluña. Ese día, las más intensas se registrarán en Andalucía occidental, en el norte de Extremadura y en el sur de Castilla y León, mientras que no abrirán el paraguas en el extremo sureste peninsular y Baleares.



El jueves los vientos soplarán del sur y del suroeste y subirán las temperaturas porque las nevadas, si ocurren, caerán en cotas muy elevadas.



El viernes la situación será similar, de lluvias en amplias zonas del país excepto en el sureste y las temperaturas no variarán demasiado o subirán un poco más en el tercio oriental y en Baleares.



VARIOS ESCENARIOS PARA EL FIN DE SEMANA

No obstante, ha señalado que hay otros escenarios que pronostican un descenso térmico el viernes y que la cota de nieve baje incluso por debajo de los 800 metros en puntos del tercio norte a últimas horas.



De cara al sábado y el domingo el portavoz señala que hay distintos escenarios posibles, pero el más probable considera que el sábado será una jornada de transición, con cielos nubosos y algunas lluvias débiles y dispersas. Las temperaturas bajarán y volverán las heladas a la mitad norte.



El domingo llegará la tercera de las borrascas que provocará lluvias en buena parte del territorio salvo en el litoral mediterráneo y Baleares. “Este día es cuando los escenarios divergen en lo que a temperaturas se refiere”, comenta Del Campo que avisa de que uno de ellos se decanta por un ambiente frío y posibles nevadas durante esa jornada de domingo en la mitad norte peninsular, y no sólo en las montañas, sino también en zonas bajas.



El segundo escenario mantiene las precipitaciones, pero con temperaturas más altas y con las nevadas acotadas a las zonas de montaña.



En Canarias a partir del martes tendrán intervalos nubosos y algunas precipitaciones y a partir del miércoles se extenderán por el archipiélago de oeste a este y podrán ser localmente fuertes en las islas de mayor relieve, sobre todo en las islas occidentales, donde los acumulados de lluvia podrán ser significativos.



El jueves seguirá lloviendo en el archipiélago aunque de forma menos intensa y las precipitaciones podrían continuar en la recta final de la semana. En cuanto a las temperaturas, prevé que subirán ligeramente durante los próximos días.