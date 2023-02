Las temperaturas estarán este sábado en Atienza entre -4°C y 8°C, el cielo estará despejado, el viento será flojo con una velocidad de 10 km/h y de dirección suroeste

Foto : EDUARDO BONILLA

Sol y mucho, mucho frío este sábado en Guadalajara donde el mercurio bajará hasta los -3ºC

Las temperaturas estarán este sábado en Guadalajara entre -3°C de mínima y 12°C de máxima. El cielo estará despejado con alguna nube alta, el viento será flojo con una velocidad de 10 km/h y de dirección sureste.

sábado 11 de febrero de 2023 , 08:05h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, intervalos nubosos en el tercio sureste de la Comunidad, con predominio de la nubosidad baja, brumas matinales y probabilidad de algún banco de niebla, aumentando temporalmente a nuboso en Albacete, donde son probables las precipitaciones débiles en el sur, con cota de nieve entre 800 y 1200 metros.



Poco nuboso en el resto, con algunos intervalos nubosos sobre todo por el sur de la Comunidad.



Las temperaturas se mantienen con cambios ligeros y habrá heladas generalizadas en el noreste que serán más intensas en zonas de montaña; en el resto de la Comunidad serán débiles y más dispersas. El viento soplará de componente este flojo en el noreste y más intenso en el resto.



Las termómetros oscilarán entre 0 y 9ºC en Albacete, entre 1 y 11ºC en Ciudad Real, -2 y 11ºC en Cuenca, -3 y 12ºC en Guadalajara y entre 1 y 13ºC en Toledo.



El tiempo seco, soleado y frío se mantendrá este fin de semana.-



El tiempo seco, soleado y con frío será la tónica generalizada este fin de semana, excepto en el sureste y el Estrecho, donde pueden registrarse precipitaciones, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha explicado que un potente anticiclón cuyo borde meridional afectará a la Península y Baleares. Sin embargo, el viernes y el sábado habrá intervalos nubosos en el sureste, en el sur de la Comunidad Valenciana y en el Estrecho, donde puede haber precipitaciones dispersas y que serán en forma de nieve en las sierras del este de Andalucía. El domingo, sin embargo disminuirá la inestabilidad.



Por su parte, en el archipiélago de Canarias predominará la inestabilidad y habrá chubascos, que podrán ser localmente fuertes en las islas más occidentales debido al paso de un frente atlántico, y que tenderán a remitir a partir de la tarde del sábado. El domingo podría llegar calima a las islas orientales. El viento en las islas será de sur y sureste.



Los vientos el fin de semana soplarán del este en la mitad sur de la Península, Levante fuerte en el Estrecho, Alborán y litorales de Andalucía, con rachas muy fuertes en la costa andaluza que se extenderán al interior de Cádiz, Málaga y sur de Sevilla, así como el sábado al sur de Jaén. En el resto los vientos llegarán del este pero con carácter flojo.



El sábado las heladas afectarán a la mitad norte, donde serán débiles y también afectarán, aunque más débiles aún, a Mallorca, las zonas Béticas y la meseta sur. Así, las temperaturas subirán el domingo pero seguirá habiendo heladas débiles o moderadas en la mitad norte y en las zonas béticas de Andalucía. Del Campo precisa que en zonas de la mitad norte y del centro peninsular bajarán de -6 grados centígrados (ºC).



En cuanto a la próxima semana, el portavoz señala que seguirá el anticiclón en la Península y Baleares, con algunos intervalos de nubes en el área mediterránea y el Estrecho. Ese día comenzará a entrar nubosidad alta por el suroeste de la Península y, a partir del martes por la tarde, una masa de aire inestable se situará en el sur de la Península.



Del Campo indica que aún habrá bastante incertidumbre sobre su posición y evolución pero probablemente dejará precipitaciones en el cuadrante suroeste peninsular y en el área mediterránea y no se destaca que se extiendan al resto de la Península. La situación podría prolongarse hasta el fin de semana. En cuanto a las temperaturas espera que suban en la mayor parte del país hasta valores superiores a la media para esta época del año, excepto en el área mediterránea.



En Canarias la próxima semana predominarán los cielos nubosos con probables precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve, sin descartarlas en el resto de islas, con mayor incertidumbre a partir del miércoles.



Las temperaturas irán subiendo el lunes y el martes y las heladas irán perdiendo extensión e intensidad de manera progresiva.



Desde el jueves las temperaturas no tendrán cambios significativos y habrá heladas en el Pirineo, donde serán más extensas pero también en el entorno del sistema Ibérico, cordillera Cantábrica y Béticas de Andalucía oriental, sin descartarse en el sistema Central.



Los vientos del este y del sureste irán perdiendo intensidad pero aún soplarán fuertes o con intervalos fuertes de levante en el Estrecho y Alborán y en el golfo de Vizcaya. En Canarias soplarán en general del noroeste, tendiendo a partir del miércoles a restablecerse el alisio.



De cara a la siguiente semana, la última completa de febrero, el portavoz adelanta que de momento no muestra una tendencia clara igual que tampoco lo hace la primera semana de marzo, por lo que intuye que las temperaturas estarán en torno a los valores normales.



Esa última semana de febrero será poco lluviosa y seca y no se observa una tendencia clara sobre las lluvias para la primera semana de marzo. A partir de ahí los modelos de predicción parecen apostar por una circulación de borrascas cercana a la Península, que dejarían lluvias sobre todo en la mitad oeste.



Por último, el portavoz no descarta un cambio de tendencia en la circulación de las borrascas durante el mes de marzo e indica que para el trimestre marzo-mayo de momento los modelos no se ponen de acuerdo más allá que para observar una tendencia a lluvias superiores a las habituales en el área Mediterránea y sin tendencia para el resto del país.