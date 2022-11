Guarinos denuncia la radicalización del PSOE de Page al posicionarse del lado de los agresores sexuales y abandonar a las víctimas

“Page debe pedir perdón a las mujeres, debe rectificar y debe exigir a sus diputados nacionales que den marcha atrás en una ley que beneficia a los agresores y perjudica a las víctimas”

jueves 24 de noviembre de 2022 , 13:49h

La coordinadora general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha denunciado la radicalización del PSOE de Emiliano García-Page al posicionarse del lado de los agresores sexuales, abandonando a las mujeres víctimas de la violencia de género, al apoyar la ley del ‘solo sí es sí’.



Así, ha aseverado que el PP tiene “tolerancia cero con la violencia hacia las mujeres”, pero también “con aquellos que son cómplices de una ley que deja en la calle a los violadores y a los agresores sexuales” como es el PSOE de Emiliano García-Page.



Así lo ha indicado en rueda de prensa, en la que ha remarcado que el PP está, y siempre ha estado, con las víctimas de la violencia de género y el PSOE de Emiliano García-Page se ha puesto del lado de los maltratadores.



Guarinos ha añadido que el PSOE regional “lo sabía y lo ha permitido” y, por esta decisión, muchos agresores van a ver rebajada su condena y van a estar en la calle “para seguir maltratando y agrediendo sexualmente a las mujeres”.



La coordinadora general del PP-CLM ha incidido en que “es mezquino afirmar que ya avisaron de lo que sucedería, pero votaron a favor de la ley que supuestamente criticaban”, pero también “es indigno decir que se sabía que la ley favorecería a los agresores y no han hecho nada para remediarlo”.



Guarinos ha recordado que el PP de Castilla-La Mancha solicitó la comparecencia de la consejera de Igualdad de Page, Blanca Fernández, el lunes y se rechazó. “Hoy podía haber venido por iniciativa propia y no lo ha hecho, también podía haber intervenido Page para explicar su apoyo a esta ley y no lo ha hecho. Tenían una magnífica oportunidad para explicarse y no lo han hecho”.



“El PSOE de Page no puede pretender una Declaración Institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres sin más, cuando quien la pretende acaba de ser cómplice y acaba de aprobar una ley que beneficia a los agresores y perjudica a las víctimas”, ha destacado.



Guarinos ha lamentado la “actitud del PSOE silenciando este asunto”. “No son suficientes las palabras ni las declaraciones, se necesitan hechos y eso es lo que reclamamos desde el PP”, ha incidido.



“Page debe pedir perdón a las mujeres y a las víctimas, debe rectificar y debe exigir a sus diputados nacionales que den marcha atrás en una ley que se pone del lado de los agresores y abandona a las víctimas”, ha dicho.



Por último, la coordinadora general del PP-CLM ha indicado que, si el PSOE de Page quiere cambiar lo aprobado, remediar el error cometido y dar marcha atrás a esta aberración “es muy sencillo”, que los diputados socialistas presenten una iniciativa para modificar el Código Penal y reviertan esta situación y el daño “que están causando y van a seguir causando a muchas mujeres”.