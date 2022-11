El PP denuncia que el socialista Vega “abandona las inversiones en los pueblos de la provincia de Guadalajara”, reduciéndolas un 8,5% en el presupuesto de 2023

jueves 24 de noviembre de 2022 , 17:29h

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha apuntado que el proyecto de presupuestos 2023 presentado por el equipo de Gobierno de la Institución Provincial “deja tirados a los pueblos de la provincia, frustra sus expectativas y traiciona a todos los alcaldes y alcaldesas a los que representa”.



Así se ha pronunciado Esteban en rueda de prensa esta mañana, donde además ha asegurado que, tras estudiar las cuentas presentadas, queda claro que “estamos ante un gobierno agotado, es el fin de un ciclo en la Diputación, tenemos un presidente sin ideas y que ha defraudado a los alcaldes y alcaldesas”. Es más, ha añadido, “cuando estos conozcan las cuentas reales se van a sentir más frustrados porque sus expectativas en cuanto a necesidades de inversión en sus municipios no se van a cumplir porque Vega ha preferido incrementar el gasto improductivo y establecer hasta 150 subvenciones nominativas en vez de apostar por inversión en los pueblos”.



El portavoz del Grupo Popular ha subrayado que estamos ante el presupuesto más grande de los últimos años, que asciende a 77.313.270 euros, lo que supone un incremento de 2,9 millones de euros y el 3,89% con respecto al 2022 “y que lamentablemente no tiene su reflejo en inversiones para beneficiar a los municipios”.



Este incremento en el presupuesto procede principalmente de la participación en tributos del Estado, incrementándose en 3,7 millones de euros que provienen de los impuestos que pagan los vecinos de la provincia al Estado y de los que se beneficia en una parte la Diputación “por lo que los vecinos, que son los que pagan, esperan que la Diputación revierta en sus municipios, y eso no se plasma en estas cuentas”.



Igualmente, ha explicado que si sumamos los capítulos 6 y 7, que son los relacionados con las inversiones, y comparamos con el presupuesto anterior, estos descienden en 2,4 millones de euros, un 8,4% menos. Mientras que observamos que el capítulo 2, que es el de gasto corriente, se ha incrementado en 3,5 millones en los dos últimos años. “Este dato revela que Vega y los socialistas apuestan por el gasto improductivo frente a las inversiones en municipios”.



Sobre el capítulo de transferencias a otras entidades y organizaciones, ha explicado que crece un 22,08%, lo que se traduce en 2,8 millones de euros más y en el que se han establecido más de 150 subvenciones nominativas. “Nuevamente observamos cómo el presidente Vega prefiere las subvenciones a dedo a costa del abandono a los municipios de la provincia”.



Esteban ha asegurado que el propio Vega se siente mal con este presupuesto porque reconoce en su Memoria la bajada en las inversiones y lo justifica porque desaparece el Plan Provincial. Sobre esta cuestión, el portavoz popular ha recordado que habitualmente este Plan se ejecutaba en cuatro anualidades, pero en esta legislatura “nos vendieron” que lo iban a hacer en tres años, por lo tanto la anualidad de 2023 queda libre. En concreto el año pasado supuso más de 6.181.00 euros que ahora tienen disponibles “y nos demuestran que no tienen ninguna alternativa para sustituir esa cuantía y así seguir ofreciendo mejoras a los ayuntamientos”. Por ello, Esteban ha reprochado a Vega que afirme que apuesta por el fomento de las inversiones cuanto entre el capítulo 6 y 7 bajan un 8,5%.



Del mismo modo, desde el Grupo Popular han criticado que muchos de los planes que se presupuestaron para el presente ejercicio no se hayan ejecutado, o lo hayan hecho mínimamente. Sin ir más lejos, de los Planes Provinciales que se iban a ejecutar en tres ejercicios, en este año solo se ha completado un 0,6% y del año anterior queda todavía un tercio sin ejecutar. También presupuestaron 600.000 euros para el Plan de Asfaltado, 610.000 euros para el arreglo de Consultorios Locales, 350.000 para acceso a núcleos de población y no se ha ejecutado absolutamente nada; así como tampoco del Plan de Obras Hidráulicas 2022 y del arreglo carreteras queda sin ejecutar más del 86%.



Igualmente, más de 160.000 euros para instalación placas solares, 300.000 para la implantación de sistemas de eficiencia, 50.000 euros para la recarga de vehículos y se han ejecutado cero euros y de los 2,9 millones de euros presupuestados para elementos de transporte quedan disponibles 2,5 disponibles. “Y así un sinfín de partidas y proyectos de inversión” ha recalcado Esteban.



Todo lo anteriormente expuesto evidencia que “el presidente Vega ni apuesta por las inversiones desde el punto presupuestario, ni es capaz de ejecutar el presupuestado”. Igualmente, ha apuntado que el equipo de Gobierno habla de una ejecución del presupuesto 2022 del 79,5% sobre el gasto comprometido, pero si vamos a la comparativa entre los créditos que tenía con el gasto real que se ha realizado y reconocido como obligación, la ejecución es realmente del 44%, “unos datos tremendamente preocupantes, que dicen mucho de la incompetencia del Gobierno que lo gestiona”.



Ante esta situación, el Grupo Popular va a presentar una enmienda a la totalidad basada en el descenso gravísimo de las inversiones, en 2.400.000 euros, mientras que crecen las subvenciones para gasto improductivo en 2.800.000 euros. En definitiva, la falta de alternativa sólida e innovadora a la ausencia de Planes Provinciales y la apuesta por vaciar el capítulo 6 de inversiones reales, sumadas a la vocación de repartir sumas millonarias de forma directa en apartados de gasto no productivo hacen de este Presupuesto “un verdadero ejercicio de deslealtad con los pueblos de la provincia que quedarán en segundo plano observando como el dinero que debería destinarse a mejorar sus infraestructuras y servicios no llega”.



También presentará una única gran enmienda parcial al presupuesto por la que solicitan aprobar una modificación presupuestaria de diez millones de euros ya este año para la ampliación de la dotación de crédito de la convocatoria de subvenciones para la realización de obras municipales 2022 destinadas a ayuntamientos de la provincia de Guadalajara de población inferior a 20.000 habitantes y la inclusión en el presupuesto de 2023 de la cantidad de 2,5 millones de euros, que sería la parte correspondiente al 20% propia del próximo ejercicio de aprobarse lo anterior. “Si de verdad el Gobierno aprueba esta enmienda dedicando más inversiones a todos los pueblos de la provincia, desde el Grupo Popular, incluso, repensaríamos nuestra postura con respecto a los presupuestos”, ha zanjado.