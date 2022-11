La temperatura mínima este miércoles en Atienza será de 5°C y la máxima podría alcanzar los 13°C, el cielo estará cubierto de nubes con lluvia, el viento será regular con una velocidad de 31 km/h y de dirección suroeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Menos frío pero sigue el viento y las lluvias este miércoles en Guadalajara con algunos ratos de sol por la tarde

El tiempo en Guadalajara para este miércoles es de 12ºC de mínima y 16ºC de máxima con el cielo estará cubierto de nubes con lluvias. El viento será regular con una velocidad de 33 km/h y de dirección suroeste

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 23 de noviembre de 2022 , 06:11h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubiertos, tendiendo por la tarde temporalmente a intervalos. Se esperan lluvias en general débiles y dispersas, más intensas y frecuentes en los sistemas montañosos, tendiendo a remitir o disminuir por la tarde.



Se registrarán brumas y probables bancos de niebla en zonas altas. Las temperaturas irán en ascenso generalizado, siendo notable el de las mínimas. Viento del oeste y suroeste, que tenderá a amainar por la tarde, con rachas muy fuertes en zonas altas de la mitad oriental.



Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 18ºC en Albacete, 13 y 16ºC en Ciudad Real, 10 y 14ºC en Cuenca, 12 y 16ºC en Guadalajara y entre 13 y 18ºC en Toledo.



El tiempo para este miércoles : lluvia para unos, veranillo para otros.-



Tras el paso de la borrasca Denise, el viento nos dará una tregua en las próximas horas. El frío ya no será tan protagonista del tiempo el miércoles 23 de noviembre, y será menos probable que nieve. También remitirá el temporal de mar y de viento. Sin embargo, seguirá lloviendo.



Las temperaturas subirán, tanto las diurnas como las nocturnas, no hará frío. Será una madrugada mucho más suave que las anteriores, sin apenas heladas. Tan sólo en las cimas más altas las temperaturas podrán bajar de los 0ºC.



Con esta situación, la cota de nieve será mucho más alta que en jornadas previas, quedando por encima de los 2.000 metros de altitud.



Las temperaturas máximas subirán, sobre todo, en el este del país. Cataluña, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana y Región de Murcia experimentarán un notable ascenso térmico, de 4ºC o más (incluso 8ºC) respecto a los valores del martes.



El tiempo el miércoles traerá temperaturas elevadas para la época del año en la costa mediterránea (ya sin viento y en una jornada sin lluvia). Se registrarán 23ºC en ciudades como Palma, Almería y Valencia. En Málaga y en Murcia capital podrán tener, incluso, 25ºC de máxima con vientos de poniente.



También subirán las temperaturas en el centro aunque el ascenso no será tan destacado.



Seguirá lloviendo con la llegada de nuevos frentes. Las precipitaciones llegarán por el noroeste, por Galicia, donde podrían darse los mayores acumulados de la jornada. Destacará en este aspecto la provincia de Pontevedra.



También habrá precipitaciones en las regiones del Cantábrico y Castilla y León. Así mismo, avanzarán hacia Extremadura, llegando por la tarde a la Comunidad de Madrid.



Las lluvias serán menos probables en el sur y el este del mapa. Es en estas zonas donde, precisamente, se darán temperaturas más altas que en el resto del país.



En el norte de las Islas Canarias de mayor relieve podría haber algunas precipitaciones con los alisios reforzados. Sin embargo, el jueves comenzarán a aflojar.