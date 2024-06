Prologis confía en Knight Frank y CBRE la comercialización de su plataforma logística en Guadalajara

lunes 03 de junio de 2024 , 21:18h

Knight Frank, la mayor consultora inmobiliaria privada del mundo, y CBRE, primera compañía a nivel internacional en consultoría y servicios inmobiliarios, comercializan en exclusiva la primera nave en el mercado que alcanza los 14 metros de altura libre, gracias al uso de los nuevos rociadores ESFR-K34. Así, se obtienen dos alturas extra que pueden incrementar un 26% el almacenaje en la nave.



El proyecto se ubica en el polígono industrial El Ruiseñor (Guadalajara), que fue inaugurado hace aproximadamente un año y cuenta con una excelente ubicación que se extiende entre los límites de la autovía de conexión de los polígonos, CM-10, las carreteras de Marchamalo y Cabanillas y las vías del tren, junto a los barrios de la Estación, Cobos y Manantiales.



Según informa Knight Frank, el edificio pertenece a Prologis, que cuenta con varios centros logísticos en la zona, y alberga una nave de 38.708 m*, oficinas de 1.968 m* y muelles a dos caras (54 en total).



Con el polígono industrial El Ruiseñor, con 1.678.453 metros cuadrados de superficie, y varias factorías empresariales y centros logísticos, la ciudad de Guadalajara ha logrado situarse de forma estratégica en el mapa logístico.



La propiedad cuenta con los sellos Breeam Excellent y Well, dos destacadas certificaciones que se han convertido en guías esenciales para construir edificios y atender las necesidades medioambientales y sociales en el mercado inmobiliario.



“Una vez más nos involucramos en proyectos centrados en la eficiencia energética y la sostenibilidad, ofreciendo ubicaciones estratégicas, las mejores especificaciones técnicas y, por tanto, un gran potencial de comercialización”, ha afirmado Adrián Romero Amich, director, Logistics Leasing&Development de Knight Frank Spain.



Para Daniel Feliu Alvarez, Director A&T Industrial & Logístico de CBRE, “esta nave de Prologis marca un antes y un después en cuanto a calidades y diferenciación, reflejando la apuesta de la compañía por el bienestar de los usuarios y la eficiencia energética de los activos.Se trata de un proyecto de primer nivel único en el mercado”.



El proyecto de Guadalajara es un ejemplo del compromiso de Prologis para responder a los principales retos en materia de sostenibilidad y, de hecho, desde su construcción hasta su futura puesta en funcionamiento, el edificio vela por garantizar una importante reducción a corto plazo del impacto medioambiental de la actividad de su futuro inquilino en el entorno y el planeta, lo que conlleva una significante descarbonización de la cadena de suministro.



Guadalajara DC1 responde a la estrategia Net Zero 2040 de la compañía, que tiene el objetivo de incentivar la descarbonización de todos sus activos logísticos.



Asimismo, también se ha implementado la filosofía PARKlife, dotando a Guadalajara DC1 de espacios deportivos, como pista de pádel o ping pong; zonas de pícnic; un espacio ágora para hacer reuniones y encuentros de equipo, e incluso un huerto urbano, todo ello con el objetivo de promover un estilo de vida saludable entre los usuarios del parque.



Para Prologis, es fundamental posicionarse como un socio de confianza y estratégico para sus clientes a los que guía y acompaña en el crecimiento de sus negocios dentro de un contexto globalizado que expone al sector logístico a continuas disrupciones, cambios e innovaciones.



