Carnicero: “A lo largo de la historia el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara solo se ha informado dos veces de forma DESFAVORABLE, y las dos han sido al señor Rojo"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 11 de noviembre de 2022 , 18:07h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha anunciado hoy en rueda de prensa la presentación de una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos del gobierno de Rojo para 2023. “Nuevamente, es un proyecto de presupuestos que está informado de manera desfavorable por parte las máximas autoridades en materia de fiscalización del Ayuntamiento de Guadalajara”, ha dicho Carnicero incidiendo en que “a lo largo de la historia solo se ha informado dos veces el presupuesto del Ayuntamiento de forma desfavorable, y las dos han sido al señor Rojo”.



Carnicero ha pedido que los presupuestos se rehagan y se elaboren de acuerdo a la legalidad y a la realidad de la ciudad de Guadalajara bajando impuestos y pensando en las familias y empresas. Además, el portavoz del Grupo Popular ha informado que “es un presupuesto que indudablemente nos va a llevar a la elaboración de un plan de ajuste económico y financiero para los próximos años, tal y como lo constatan también los técnicos municipales”.



En cuanto a la subida de impuestos, Carnicero ha detallado que “si lo vecinos de Guadalajara pagábamos 48,6 millones de euros de impuestos, para 2023 como mínimo serán 65,7 millones de euros”. “Con el señor Rojo se incrementa un 35% la carga impositiva a vecinos, autónomos y empresas de todo tipo; en los peores momentos, el señor Rojo se dedica a subir impuestos”, ha dicho refiriéndose también a la plusvalía: “ahora mismo los vecinos que han vendido una casa están recibiendo las liquidaciones de la plusvalía, esa que iba a bajar según el gobierno del señor Rojo, y ahora se comprueba que con el Partido Popular una casa media pagaría un impuesto de unos 2.200 euros, y con el señor Rojo nos estamos yendo a 3.400 euros, un incremento del 50%”.



En cuanto al IBI, “vendían que lo iban a congelar, y sus socios de Ciudadanos se lo han creído”. “Lo que no ha dicho el señor Rojo es que el PSOE a nivel nacional ha presentado una enmienda en los PGE de tal manera que se oculte la subida del IBI hasta el mes de julio puesto que va a haber una regularización del catastro para que la subida se empiece a aplicar a partir del 1 de julio de 2023”, después de elecciones.



Además, “se pone en peligro la tramitación de los fondos europeos; estamos llegando a determinados casos que son ya alarmantes: la calle Miguel Fluiters, el aparcamiento de la calle Hermanos Fernández Galiano que se confundieron en 800.000 euros y otros concursos que se han quedado desiertos y no tienen ni mecanismos para poderlos activar”.



Inejecución presupuestaria de 31 millones de euros



A todo esto se une que en el día de hoy “tenemos una inejecución presupuestaria de más de 31 millones de euros, es decir, que en el mes de noviembre hay 31 millones del presupuesto del año anterior que ni siquiera se han iniciado los expedientes para invertirlo” y a fecha de hoy “no se puede pagar la factura ordinaria del servicio de transporte urbano de viajeros ni del mes de septiembre, ni octubre ni noviembre (diciembre siempre se paga al año siguiente) y tendrán que cambiar el presupuesto”. “Esta fue una de las enmiendas que presentó el Grupo Popular cuando dijimos en 2021 que en 2022 no iba a haber dinero para pagar el autobús y nos acusaron de todo; pues ahora no solo lo decimos nosotros sino que se corrobora con los informes de los técnicos municipales”, ha añadido Carnicero reparando también en que “el Ayuntamiento de Marchamalo sigue sin pagar ni un céntimo de euro por el agua que consume gracias a la ciudad de Guadalajara, pero los vecinos y las empresas de Marchamalo sí pagan y este se queda ese dinero y no paga al Ayuntamiento de Guadalajara.”



Pero en lo que al alcalde socialista Alberto Rojo sí le ha dado tiempo es en “su propaganda personal; tenemos un alcalde que se preocupa más por su cargo y por sus siglas que por la ciudad de Guadalajara, y que no le duelen prendas incluso hasta en mentir; lo acabamos de ver cuando hemos denunciado que no había informado al Ministerio de su sueldo, nos llamaron mentirosos y a las 24 horas le echan la culpa a un funcionario. Ese es el señor Rojo”.



El portavoz del Grupo Popular ha puesto otros ejemplos de fracaso en el proyecto de presupuesto como las cantidades presupuestadas “para la tasa de solares que vendieron a bombo y platillo, cuya estimación baja este año de un millón de euros a 50.000 euros; la famosa tasa de publicidad que enmendó el PP, y que tienen previsto recaudar 180.000 euros en 2023; los mismos que en 2022 que han recaudado 392 euros.; o la tasa a las eléctricas de 2,8 millones de euros, que han recaudado cero euros; o que por primera vez en la historia se planifica una Participación de Ingresos del Estado (PIE) que nos va a practicar una liquidación negativa de 2,7 millones de euros”.