IMPORTANTE HALLAZGO : Investigadores españoles identifican las células que causan la metástasis del cáncer

viernes 11 de noviembre de 2022 , 06:51h

La revista 'Nature' ha publicado un estudio en el que se identifican las células tumorales residuales del cáncer de colon ocultas en el hígado y pulmón que evolucionan y forman metástasis en esos órganos.



Detrás de este descubrimiento están investigadores del Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB).



El cáncer de colon es el tercero con más incidencia con más de dos millones de caso en el mundo cada año. Las células que provocan la metástasis en este tipo de cáncer son invisibles ya que son muy pequeñas. La investigación ha tratado de identificar esas células mediante un modelo experimental en ratones. Se ha recreado el proceso por el que los pacientes sufren recaídas y se ha buscado una metodología para aislar una fracción de esas células diseminadas ocultas en otros órganos.



El equipo de científicos liderado por Eduard Batlle está formado por más de 20 personas. El principal hallazgo es el de las células que han denominado HRCs, por sus siglas en inglés (High Relapse Cells o Células de Alta probabilidad de Recaída). El cáncer de colon no se trata con inmunoterapia ya que no se considera la forma más efectiva.



Sin embargo, este descubrimiento sí indica que la inmunoterapia es la forma más eficaz de eliminar esas células que pueden provocar la metástasis en un futuro. Por tanto, esto puede cambiar el paradigma y aplicar inmunoterapia antes de una operación para extirpar el tumor principal.

"Hasta ahora no se conocían estas células porque en pacientes es imposible detectarlas, lo que abre la puerta a estudiar la ventana entre la detección del tumor y la recaída", ha señalado Eduard Battle.



Según NATIONAL GEOGRAPHIC lo que se ha hecho básicamente es diseñar un modelo experimental de ratón que ha permitido localizar y monitorizar células malignas del cáncer de colon que pasaban desapercibidas para las herramientas tradicionales de diagnóstico, unas células que los investigadores han denominado con las siglas de HRC (Células de Alta Probabilidad de Recaída, del inglés High Relapse Cells).



De esta manera, se ha identificado 99 genes que están activados en pacientes que tienen hasta cinco veces mayor riesgo de recaer tras el tratamiento habitual de intervención quirúrgica y quimioterapia y que están descontrolados en las HRCs, que residen en la periferia del tumor y que posteriormente se desprenden y forman pequeños grupos que migran hasta alcanzar el torrente sanguíneo, y de allí el hígado, donde permanecen ocultas durante un tiempo.



Pero lo más importante es que el trabajo también ha confirmado que eliminar estas células mediante técnicas genéticas basta para prevenir la enfermedad en estos modelos experimentales de ratón.



A pesar de que los resultados son esperanzadores, los investigadores también reconocen que aún están trabajando con un modelo no humano y todavía queda trabajo para entender qué condiciona el número de HRCs y qué provocan que se activen para producir la metástasis. Con todo, más allá del progreso futuro de la investigación, estos resultados ya permiten realizar una revisión de las pautas clínicas actuales en el tratamiento de este tipo de cáncer.