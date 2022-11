El PP critica el “sainete de despilfarro, dedazos y recortes” ante el inicio de la Feria de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 07 de noviembre de 2022 , 12:08h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El coordinador de Turismo y Cultura del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Nacho Ruiz, ha criticado el “sainete de despilfarro, dedazos y recortes” ante el inicio de una nueva edición de la Feria de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha.



Así, ha recordado que la misma está dirigida por el candidato socialista a concejal por Albacete en 2019, Antonio Campos, algo que es la muestra inequívoca del espíritu de la gestión cultural del Gobierno de Page: “el sectarismo y la intervención en todos los ámbitos de la sociedad de Castilla-La Mancha”. “El dedazo socialista coloca a todos los afines allá donde puede y esta Feria no lo es menos”, ha aseverado.



Ruiz ha incidido en que la Feria “llega en pleno sainete de recortes en la Red de Artes Escénicas”, ya que la “obsesión del Gobierno de Page es inflar, artificialmente, tanto el número de poblaciones que forman parte de la red, como el catálogo de espectáculos”, todo sin aumentar el presupuesto “esgrimiendo que no hay fondos económicos” mientras “desvía ingentes cantidades de dinero a la Fundación Impulsa para, desde ahí, gastarlo de manera incontrolada, con decisiones a dedo para contratar exhibiciones de drones, scape rooms y algún que otro espectáculo”.



“La inexistencia de procedimiento de selección y cuyos destinatarios suelen ser poblaciones decididas unilateralmente con criterios básicamente políticos son una demostración del uso del presupuesto regional con intereses partidistas y personalistas”, ha censurado el coordinador de Turismo y Cultura del PP-CLM.



Para Ruiz, la consecuencia de mantener el mismo presupuesto en la Red de Artes Escénicas supone que la mayoría de teatros de la región, que ofrecen temporadas de espectáculos serias y bien estructuradas, con programación por cuenta propia, por la red y por el programa ‘Platea’ del Ministerio de Cultura, han visto recortado su presupuesto en la Red de Artes Escénicas de la región alrededor de un 25 por ciento para el próximo primer semestre de 2023, salvo alguna excepción.



“Se están acumulando las protestas de asociaciones de compañías, que serán los principales damnificados de la disminución de contratación, y de los gestores culturales, sobre la mesa de la viceconsejera. Tendrá la opción de parchear como ya lo hizo en 2022 por el escándalo que se la venía encima o, directamente, ignorarlas y forzar a muchos teatros a recortar su programación”, ha dicho.



Así, ha añadido que, en algunos casos, esta decisión pone en peligro la presencia de municipios de la región en programas de gestión cultural como ‘Platea’ de carácter nacional, por falta de apoyo económico del Gobierno autonómico.



“Todo esto se produce mientras el socialismo presume en fiestas de la cultura con photocall y copa de vino en la mano, junto a una cohorte de asesores que le deben el sueldo de conseguir empobrecer, cada día más, la cultura de los municipios castellanomanchegos”, ha censurado Ruiz, al tiempo que ha destacado que el Partido Popular considera que deben acabar ya estos sainetes semestrales, dignificando el trabajo del sector, tanto de compañías como de gestores, y fortaleciendo las programaciones culturales serias y bien planificadas.



Para ello, según ha incidido, es necesario duplicar el presupuesto de la red y dejar de desviar fondos de la Consejería de Cultura hacia la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, “cuya característica ‘black’ de funcionamiento es tan opaca, como partidista”.



Ruiz ha destacado que “hay que disminuir el gasto en propaganda y autobombo utilizando a la cultura como pretexto”, ya que la región posee un gran número de gestores culturales muy comprometidos, con grandes ideas, capacidad de trabajo y organización, “pero la incertidumbre presupuestaria que se repite temporada tras temporada les impide hacer planes a medio y largo plazo para sacar adelante unas programaciones amplias y atractivas”.



“Las compañías, de igual forma, no pueden abordar producciones ambiciosas y costosas porque tienen muy complicado obtener giras interesantes en estas condiciones”, ha afirmado, al tiempo que ha puesto en valor que el público está demostrando “una gran ansia de llenar los teatros tras la pesadilla que supuso la pandemia”.



“Los ingredientes están ahí”, y el Partido Popular se ofrece a poner los recursos económicos necesarios, eliminar el intervencionismo gubernamental, y dejar trabajar a un sector que puede sacar a las artes escénicas “de la desidia, depresión, y hasta el miedo a perder las pocas migajas que reparte actualmente el Gobierno de Page”.