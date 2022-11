La Guardia Civil investiga un delito de hurto en un domicilio de la localidad de Pelegrina

lunes 07 de noviembre de 2022 , 12:04h

La Guardia Civil de Guadalajara se encuentra investigando un delito de hurto mediante engaño a una persona mayor en la localidad de Pelegrina, las supuestas autoras se hicieron pasar por posibles compradoras de una vivienda y tras el descuido robaron del interior de la vivienda joyas y unos 3.000 euros en efectivo.



En este sentido por parte de los agentes del Puesto de Sigüenza se ha iniciado una investigación a partir de la denuncia presentada por una ciudadana de 83 años de edad, el pasado 31 de octubre en el Puesto de la Guardia Civil de Sigüenza.



Según las investigaciones de los agentes se determinó que la víctima fue visitada por dos mujeres jóvenes interesadas en adquirir un inmueble que se encuentra a la venta a unos 20 metros de su domicilio, consiguiendo mediante engaño, que la señora mayor les dejara pasar al interior de su domicilio.



Una vez en el interior de la vivienda la víctima dejo a solas a una de las mujeres, y cuando quiso darse cuenta ambas habían desaparecido de su domicilio, comprobando que faltaba de su dormitorio las joyas y 3.000 euros en efectivo.



Consejos de la Guardia Civil para una mejor seguridad de los mayores Desde la Guardia Civil se alerta y recomienda que tengan cuidado con las visitas y llamadas de: empleados de organismos públicos, inspectores de la compañía eléctrica, agua o el gas, miembros de servicios sociales, ONGs y similares, repartidores o instaladores autorizados, etc.



De este modo se recuerda que no les faciliten la entrada, no les entreguen dinero ni les enseñen la libreta de ahorros, no firmen ningún documento, no abran ni dejen entrar al interior de su vivienda a personas desconocidas, comprueben su identidad llamando al número oficial de la empresa, no crean

todo lo que dicen, especialmente si tratan de impresionarles con su aspecto, maletines o documentos oficiales, si por su situación personal necesitan realizar algún trámite con entrega de dinero o firma de documentos, hágalo cuando esté presente una persona de confianza.



Ante cualquier sospecha, no dude en llamar al teléfono 062 de la Guardia Civil cuanto antes, tratando de dar toda la información posible al respecto del suceso.