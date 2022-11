El 'Ilusionismo' de Despistaos triunfa en Almonacid de Zorita

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 07 de noviembre de 2022 , 13:21h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El 'Ilusionismo' de Despistaos ha triunfado este fin de semana, de la mano de la iniciativa 'Dinamizartj', en Almonacid de Zorita en el que ha sido el penúltimo concierto de la gira del décimo disco del grupo guadalajareño.



Ahora les espera un merecido mes de vacaciones después de un periodo pleno de conciertos, que arrancaba en febrero pasado. Pese al frío meteorológico, la almorcileña Plaza del Coso pronto entraba en calor con el rock and roll de Despistaos. La comunión con el público fue inmediata. Los fans corearon las letras de sus canciones, de la primera a la última.



Dani Marco, vocalista y líder de Despistaos, cuenta, siempre con naturalidad, que Ilusionismo fue un disco accidentado. “Estaba previsto que las primeras canciones del disco salieran a lo largo de 2020 pero, por culpa de la pandemia todo se fue retrasando, desde la composición hasta la grabación, por la dificultad para juntarnos”, explica.



La publicación se retrasó un año y medio y la gira del disco comenzó en febrero de 2022, “una gira bastante extensa, al principio por salas de conciertos pequeñitas, pero después también en festivales y escenarios grandes”, sigue Dani, satisfecho con cómo han salido las cosas.



Pese a que la pandemia ha supuesto un revés económico por la imposibilidad de tocar, Dani se la tomó como unas vacaciones, “después de tres años prácticamente sin parar de tocar”, y aprovechó aquellos largos días para componer con calma y perfeccionar cada tema. Se nota que está orgulloso del trabajo.



“Tengo la sensación de que cada disco que hacemos tenemos menos tiempo para componer, y, no es que sea así realmente, es que también cada vez cuesta más trabajo hacer canciones. Llevamos diez álbumes, más de cien temas… escribir el ciento uno… es complicado. Ya no sabes de qué hablar, ni como decirlo. Y cuando tienes tiempo para trabajar más en ello y perfeccionarlo, se agradece, claro”, reflexiona el cantante. Muy al contrario de ese pensamiento de Dani, la realidad de su concierto en la villa alcarreña fue que los almorcileños disfrutaron de los once temas de 'Ilusionismo', frescos como su primera canción.



La gira ha servido a Despistaos para recuperar las sensaciones con el público en los directos. “Aun en época de pandemia, hicimos algunos conciertos con la gente sentada, con mascarilla… y volvíamos a casa como si nos faltara algo. Ha sido muy bonito el reencuentro con el público con toda su intensidad. En la gira nos hemos sentido arropados por los fans, algo que te hace disfrutar el doble”, añadía.



A punto de cumplir 20 años, Despistaos están ahora en pleno proceso de regrabación de algunos de sus clásicos, con colaboraciones de otros artistas, que se irán publicando en el próximo año. De hecho, la primera de estas publicaciones, que aún no se puede desvelar, verá la luz ya este mes de noviembre. Al mismo tiempo, ya están empezando a componer su undécimo trabajo. Llegará en 2024.



Begoña María Tomé, coordinadora del Instituto para la Transición Justa, y Beatriz Sánchez, presentaron el concierto. La alcaldesa almorcileña dio las gracias al programa por hacer posible esta iniciativa cultural, y presentó a los músicos, mientras que la portavoz de 'Dinamizartj' explicó en qué consiste este programa.



'Dinamizartj' es un programa del Instituto para la Transición Justa O.A. (ITJ) a través de la Fundación Ciudad de la Energía-CIUDEN, F.S.P. Su objetivo es generar una oferta cultural amplia en los municipios afectados por el proceso de cierre de instalaciones en zonas de transición justa. Este programa aúna demanda cultural local, actuaciones y actividades artísticas ofrecidas por jóvenes artistas, programación cultural y mejora de la oferta turística.



“Ha sido un auténtico lujo recibir a Despistaos, un clásico ya del rock nacional, con origen en Guadalajara, en Almonacid. Les deseamos lo mejor para su próximo disco, al tiempo que les felicitamos por sus veinte años ya sobre el escenario”, termina Beatriz Sánchez, alcaldesa de Almonacid.