Rubén Albés: "Viene un monstruo y necesitamos que la gente nos haga creer que podemos ganar el partido"

sábado 05 de noviembre de 2022 , 18:44h

De El Molinón Enrique Castro ‘Quini’ a recibir al Levante en el Carlos Belmonte. Fútbol de mayores en su máxima expresión. Una empresa que roza lo imposible y que obliga a dar un paso más en el terreno de juego y en la propia grada. “Viene el Titanic. Viene una auténtica bestia, un monstruo de la categoría. Un equipo inexperto contra un equipo con jugadores con más partidos en Primera que en otra categoría, con un súper nivel, con un entrenador con una gran trayectoria… y ahí está lo divertido, a ver qué pase cuando confronten ambos bandos. Vamos a necesitar estar a un nivel altísimo nosotros. Sobreponernos a todo lo que puede ser la fatiga y el poco tiempo de preparación. Pero es un día para que el aficionado que es del Albacete pueda ganar el partido. Mañana siento que el partido puede ganarlo la gente. No necesitas solo hacer un buen partido, necesitas que en los tramos en los que suframos y pasemos dificultades la gente nos dé, nos dé, nos dé y nos haga creer que podemos ganar ese partido”, analizó Rubén Albés. “Nosotros vamos a salir a ganar el partido como lo hacemos siempre; el resultado después te coloca donde te puede colocar”, avanzó. “Me espero un súper equipo, un equipo que tiene pie, desequilibrio, con gol y sólido en su última línea, no ha encajado gol en las dos últimas jornadas. Un gran equipo desde lo individual y lo colectivo y que viene en una dinámica de cuatro victorias y un empate. Nos va a hacer falta mucho. Yo no me conformo con el empate, lo digo de corazón. Creo que independientemente de la dificultad, hablamos del top 1, top 2 de los equipos de la categoría y que cogemos en un gran momento, no concebimos salir a un campo de fútbol y no salir a ganar ese partido y más con nuestra gente. Este domingo van a disputar un partido un equipo que el año pasado estaba en 1RFEF y el otro en Primera división. Dos categorías de diferencia. Este año se disputan un partido en la misma categoría y con una diferencia de un punto. Y en nuestra casa con nuestra gente. La trayectoria del Alba no ha sido mala”, apostilló.

“En principio no debe haber grandes novedades y si todo va bien contaremos con los mismos que el jueves”, arrancó el míster la comparecencia, repasando así la situación de su plantel en esta semana de tres partidos y que se ha saldado por ahora con dos empates que han dejado cierta sensación de insatisfacción en el vestaurio. “Era enfado lo de Gijón porque sentía que el equipo había dado muchísimo. Creo que desde el minuto prácticamente 78 no somos capaces de gestionar esos últimos minutos y dar ese plus que se requiere para ganar en el Molinón que son palabras mayores. Es una pena porque ves el esfuerzo de los futbolistas y no pudo concretarse en una victoria. Estamos en ese crecimiento desde la madurez, porque de lo contrario no conseguiríamos los resultados que estamos consiguiendo en campos realmente complicados. Hay que crecer a pasos agigantados en esta categoría”.

Y el crecimiento es evidente, la etiqueta de recién ascendido empieza a diluirse. “La realidad es la realidad y la sensación es la sensación. La realidad es que somos un recién ascendido, tenemos muy poca experiencia, empezando por el entrenador, nuestro objetivo es la permanencia… Ahora que las sensaciones que hemos construido hasta ahora son mejores que nuestra etiqueta, seguro. Pero eso ahora tenemos que mantenerlo durante mucho tiempo. Esto es una carrera de fondo. Mientras vayamos evolucionando y mejorando estaremos más cerca de las sensaciones que queremos tener de romper esa etiqueta de recién ascendido”. “Debemos pensar en lo pequeñito, recordar siempre donde nos fijábamos los objetivos a principio de temporada y ver lo que decimos dentro de unos meses. Debemos ser estables en las emociones. No podemos pasar de blanco a negro. Somos un buen equipo, con personalidad, con ganas de estar en la categoría y que poco a poco vamos a ir creciendo. Al final tenemos que conseguir mantener al equipo en la categoría y consolidar al club en el fútbol profesional”, agregó.

El Alba tratará mañana de reforzar sus resultados como local. “Los resultados que estamos consiguiendo fuera de casa son extraordinarios. Junto Las Palmas somos los mejores visitantes de la categoría. En casa es cierto que se han dado partidos raros, que hemos merecido más puntos en casa incluso que fuera, que resulta curioso. Queremos sacar de nuevo tres puntos en casa. Ojalá podamos repetirlo más veces y en casa nos sentimos bien pero no acabamos de concretar sumatorios tan grandes. También es verdad que si sacáramos tantos puntos en casa con el nivel que estamos dando fuera nos saldríamos de la tabla”.

En cuanto a las exigencias del mister para con su equipo, Albés fue claro. “A mi equipo le pido que juegue valiente, atrevido, que seamos nosotros. Después ya intentaremos ajustar las cosas desde un punto de vista táctico. El equipo se entrega, juega con emoción y nos permite tener 22 puntos a día de hoy y estar a un punto del monstruo que es el Levante. Que todos estemos convencidos y confiemos en el equipo porque está demostrando que puede”.

Y acabó hablando de un nombre propio, Higinio. “Será titular este domingo. Es el mejor delantero que tenemos. Tengo el 200% de confianza en su rendimiento. Es indudable el nivel de Higinio como delantero centro. En cuanto sintamos que estará muy bien nos va a sorprender a todos”.