Bendodo recuerda que Page y Sánchez “actúan igual” porque “son las dos caras de la misma moneda”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 02 de noviembre de 2022 , 13:57h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha dirigido a los alcaldes, portavoces y concejales del PP-CLM para señalar que el partido tiene “la obligación de cambiar el Gobierno de Castilla-La Mancha para cambiar el destino de la región”.



Así lo ha indicado Núñez durante su intervención en el encuentro con el municipalismo que se ha celebrado este miércoles en Ciudad Real, junto al coordinador general del PP, Elías Bendodo.



El presidente del PP-CLM ha señalado que el PP de Castilla-La Mancha tiene un objetivo “claro y fundamental” que es convertir a Alberto Núñez Feijóo en presidente del Gobierno de España, algo en lo que el partido “está trabajando”, ya que el presidente del PP es la alternativa al sanchismo y “más pronto que tarde se convertirá en presidente de todos los españoles”.



“Ahora nos toca a nosotros en las autonómicas y en los 919 municipios de la región, ya que la mejor forma de ayudar a la victoria de Feijóo, sin lugar a dudas, es ganar las municipales y las autonómicas”, ya que “desde esa victoria tendremos más fuerza y capacidad de influencia política para que Feijóo sea presidente”.



Núñez ha pedido ayuda al municipalismo con “implicación, trabajo, esfuerzo y estar permanentemente en la calle, escuchando a nuestros vecinos, reuniéndonos con los colectivos y visitando a los autónomos y pymes”. “Estemos con nuestra gente, expliquemos que nuestra forma de gobernar Castilla-La Mancha es de su mano, con ellos, de la mano de la sociedad civil y del conjunto de los castellanomanchegos”.



“Solo Castilla-La Mancha avanzará y será una región de progreso y de futuro dentro de una España fuerte y unida, alto que garantiza el PP y Alberto Núñez Feijóo”, ha incidido, al tiempo que ha aseverado que “ganando a Page estamos ganando a Sánchez” porque Page “es un sanchista más y es la sucursal de Sánchez en Castilla-La Mancha”.



El presidente de los ‘populares’ en Castilla-La Mancha ha recordado que el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto debatir y alcanzar una posición común en las Cortes regionales rechazando como región la modificación del Código Penal para rebajar los delitos de sedición y rebelión, algo que el socialismo de Page “ha vetado a pesar de cumplir con todos los requisitos para ir a pleno”.



Núñez ha avanzado que remitirá al PSOE-CLM el comunicado conjunto que el Comité de Dirección del PP-CLM aprobó el pasado lunes rechazando esta cuestión para que Page se sume a esta propuesta para “demostrar a los castellanomanchegos que aquello que anuncia es capaz de firmarlo y votarlo, ya que si no será papel mojado una vez más”.



“España y Castilla-La Mancha no están para anuncios y palabras, están para hechos, ya que en política lo que vale es lo que se firma y se vota”, ha añadido.



EJE DE CRECIMIENTO DEL SUR DE EUROPA



Núñez ha incidido en su propuesta para aprovechar la buena marcha de regiones vecinas, recordando que propuso durante su visita al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la creación de un eje de crecimiento del sur de Europa. “Debemos aprovechar la buena marcha del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y la buena marcha del Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía” porque “no podemos ser espectadores, tenemos que ser actores de esta situación y aprovechar todo el potencial de Castilla-La Mancha”.



Así, el presidente del PP-CLM ha propuesto potenciar los aprovechamientos logísticos en los Corredores de La Sagra y del Henares, así como en La Mancha, en la A-5 y en el Eje Mediterráneo. Así como por el desarrollo de la industria agroalimentaria de la región garantizando precios justos, el cumplimiento del Pacto Regional por el Agua y una PAC justa.



Además de una clara apuesta por fortalecer los servicios públicos, sin engañar a los castellanomanchegos. En este punto ha recordado que Page prometió en el Debate sobre el Estado de la Región la puesta en marcha en 2023 de la Carrera Profesional Sanitaria y, una semana después, en los Presupuestos de la Junta, en el artículo 43, se indica que se suspende la puesta en marcha de la Carrera Profesional Sanitaria.



REBAJA FISCAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA



Núñez ha destacado dos acciones claras como son la rebaja fiscal en Castilla-La Mancha y la simplificación administrativa para reducir la carga burocrática en la región. Entre ellas, deflactar el IRPF, eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones o bajar los impuestos de Patrimonio, Actos Jurídicos Documentados o Trasmisiones y ampliar las bonificaciones en la Renta.



“Tenemos un gran proyecto, el del PP, un gran equipo con vocación de servir a Castilla-La Mancha para cambiar el rumbo de esta tierra y convertirla en una región de oportunidades y de futuro”, ha destacado, al tiempo que ha pedido al partido trabajar “unidos, con ilusión, con cercanía al ciudadano y con pasión por Castilla-La Mancha”.



Núñez ha afirmado que lo que está en juego “es el futuro de nuestros hijos, de nuestra tierra”. “Quiero ser presidente con vosotros, con mi partido, porque estoy convencido de que otra Castilla-La Mancha es posible, sin límites de crecimiento, orgullosa, capaz, líder y referente”.



Por último, el presidente del PP regional ha recordado que Castilla-La Mancha es una de las cuatro regiones con peor renta per cápita del país, tiene la peor renta media por hogar, cuenta con la tasa de inflación más alta del país y un salario medio muy lejos de la media nacional. Además, cuenta con la tercera presión fiscal más alta, solo por detrás de Cantabria y Cataluña y se sitúa entre las 6 regiones con el peor índice de pobreza de España.



“El objetivo tiene que ser claro, cambiar el destino de Castilla-La Mancha porque los castellanomanchegos no nos merecemos más un Gobierno que nos engaña y que realiza muchas promesas, pero no cumple ninguna”, así como un Gobierno que “solo busca su rédito electoral y que va a trabajar para que gane Sánchez y que va a pedir el voto para que gane Sánchez porque antes que nada son socialistas”.



BENDODO: PAGE Y SÁNCHEZ ACTÚAN IGUAL



Por su parte, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha aseverado Page es “sanchista por dentro y pagista por fuera”, ya que ambos “actúan igual y son las dos caras de una misma moneda”. “En lugar de bajar los impuestos de verdad, como pide el PP, mueven el cubilete como trileros y con una mano suben el sueldo a los ciudadanos y con otra te quitan la cartera”, ha dicho.



Bendodo ha recordado que Núñez ha pedido hasta en 18 ocasiones a Page bajar los impuestos “de verdad en Castilla-La Mancha”, reclamando al presidente de la Junta “comprometerse con una deflactación del IRPF para todos los castellanomanchegos”.



El coordinador general del PP ha indicado que “un tercio de la subida de sueldo a los funcionarios se lo queda el Estado al aumentar el IRPF”, así como con ese “subidón de las cotizaciones”, ya que el Estado se queda más de 3 de cada 10 euros “de esa supuesta subida”. “6.000 millones de euros se queda el Gobierno por no deflactar el IRPF”, ha señalado.