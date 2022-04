El 82% de las pymes considera NO APROPIADA la actuación del Gobierno contra la inflación

martes 19 de abril de 2022

El encarecimiento de la energía y de las materias primas, agravado desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, está provocando que más de la mitad de las pymes españolas tengan serias dificultades para asumir sus gastos en suministros, costes laborales e impuestos. Ante este escenario poco alentador, un 15% de las pymes españolas ya sufre problemas de viabilidad.



Más del 94% de las pymes españolas reconoce que se están viendo afectadas (32,77%) o muy afectadas (62,18%) por el alza de la inflación de los últimos meses, según concluye el Barómetro de opinión de las pymes #LaPymeHabla realizado entre enero y abril por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y publicado este lunes.



Para el 70,83%, el encarecimiento de los precios está impactando en el coste los suministros. Además, un 39,17% lo está sufriendo en su factura energética.



En total, más de la mitad de las pymes (55,84%) han visto reducidos sus márgenes por la inflación. A causa de esta subida de precios, un 15% de las empresas encuestadas considera que la supervivencia de su negocio en los próximos meses está en peligro y un 15,83% se ven obligadas a acceder a financiación para afrontar los mayores gastos, ya que muchas de ellas no pueden repercutir los costes en el precio final.



Así, el 42% de las pymes consultadas afirma que no está repercutiendo el aumento de costes al precio, mientras que algo más del 58% de las empresas consultadas sí que está trasladando el incremento de costes



El informe de Cepyme alerta de que la “crisis de precios” se produce cuando las empresas se encontraban en proceso de recuperación de la crisis derivada de la pandemia. Así, señala que siete de cada diez compañías dicen que la crisis de la Covid-19 les afectó “negativamente” (51%) o “muy negativamente” (19%). Además, más de seis de cada diez empresas califican la situación económica actual como “mala” (48%) o “muy mala” (15%). En este contexto, la gran mayoría (82%) no considera apropiada la acción del Gobierno para con las empresas y siete de cada diez no comparte la última reforma laboral.



En cuanto a la facturación de los últimos 12 meses, más de la mitad de las empresas han registrado un estancamiento (28% de las consultadas) o una caída de dicha facturación (30%).



on respecto a los problemas que más preocupan a las pymes en estos momentos, destacan los relacionados con el incremento de los costes laborales (54%) y de los impuestos (49%). A continuación, se sitúan las dificultades para encontrar personal cualificado (39%), el aumento de los costes de los insumos (32%) y la morosidad (17%).