Alcaldes y concejales del Partido Popular de Guadalajara muestran su preocupación por los efectos de la despoblación en sus municipios

lunes 24 de octubre de 2022 , 13:54h

El Partido Popular de Guadalajara ha mantenido este fin de semana sendas reuniones intermunicipales en las localidades de Galve de Sorbe y de Sigüenza. Estos encuentros sirven para conocer de primera mano las inquietudes, dudas y necesidades que los alcaldes, concejales y portavoces encuentran en la gestión diaria de sus municipios.



Todos los asistentes, encabezados por el presidente provincial, Lucas Castillo, y el secretario provincial, Alfonso Esteban, han mostrado su enorme preocupación por el fenómeno de la despoblación “que afecta de manera severa a estas zonas” así como la necesidad de adoptar medidas económicas y fiscales para afrontar la fuerte inflación que sufrimos en la actualidad, y de manera más profunda en Castilla-La Mancha que “todavía está por encima de los dos dígitos con un 10,6%”.



El presidente del Partido Popular ha reclamado a los gestores socialistas “que de un vez por todas desarrollen “los famosos Planes Especiales” para la Sierra Norte y la Comarca de Molina que anunciaron hace seis años “y que no se cansan de repetir, una y otra vez, pero la única realidad es que los municipios de estas zonas no han podido beneficiarse de estos planes que supuestamente incluían medidas para frenar el abandono de nuestros pueblos”.



Tampoco las acciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, son acertadas ya que no defendió los intereses de nuestros agricultores y ganaderos en la Política Agraria Común con “el rejonazo que han sufrido estas ayudas para España” y han reprochado al Gobierno socialista de Sánchez que “no sean capaces de implementar planes económicos y ayudas para garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas, que sufren un complicado momento por el fuerte incremento de los costes de producción y de la energía”.



Del mismo modo, Castillo también ha criticado a Page por no defender la provincia de Guadalajara y conseguir incluirla entre las más afectadas por la despoblación que según el Gobierno de Sánchez “son Soria, Teruel y Cuenca”. Hace una semana, ha recordado, Sánchez anunciaba incentivos fiscales provenientes de Europa para la creación de empresas en estas tres provincias “quedando Guadalajara fuera de estas ayudas porque los socialistas de Guadalajara y de Castilla-La Mancha no fueron capaces de defender nuestra tierra, siendo una vez más la gran olvidada”.



En este sentido, el presidente provincial ha apuntado que desde el año 2020, tras una reunión del Gobierno de España con los presidentes de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Castilla y León, Page ha tenido tiempo de explicar a su jefe de filas que “nuestra provincia tiene una zona conocida como la Siberia de Europa, en la comarca de Molina con menos de dos habitantes por kilómetro cuadrado, y los socialistas de Castilla-La Mancha no han sido capaces de convencer al Gobierno, con claros datos sobre la mesa, para que incluya a nuestra provincia entre las más afectadas por la despoblación”.



En definitiva, los asistentes a estas reuniones coincidieron en subrayar los enormes problemas que encuentran en sus pequeños municipios para “mantener a la población” y a la vez intentar dar servicios de calidad a los que quedan “con las escasas ayudas y planes” que vienen de las administraciones “que tanto alardean de defender y promover acciones para solventar este problema de la despoblación que nunca llegan”.



Finalmente, Castillo ha subrayado "que alcaldes y concejales son un ejemplo de vocación de servicio público. Son indispensables