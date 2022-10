Pareja, escenario idílico para la novela, 'Sol al Atardecer' de María José Pérez Roldán

lunes 24 de octubre de 2022 , 13:49h

Se trata de una historia de superación resiliencia y amor que se desarrolla principalmente en la localidad de Pareja, aunque también en El Masnou. La novela fue presentada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento en un acto entrañable, acudieron numerosos vecinos y amigos de la escritora, y el propio alcalde de la villa alcarreña, que le agradeció a María José el amor por el paisaje y el paisanaje que trasciende el libro.



Pareja. 25 de octubre de 2022. María José Pérez Roldán presentó, en el Salón de plenos del Ayuntamiento de Pareja, su primera novela 'Sol al Atardecer', en presencia de numeroso público, y acompañada por el alcalde de Pareja, Javier del Río, y de la concejala de Cultura, María Tierraseca. “El recibimiento de Pareja fue extraordinario. No me esperaba que a tanta gente le gustara y comprara mi novela. Me sentí arropada, y muy agradecida al Ayuntamiento de Pareja por hacer posible la presentación”, dice la escritora.



Lectora voraz, desde ella dio el salto a la escritura. “Durante muchos años lo tuve como una afición. Primero hacía otras cosas, y luego escribía”, cuenta María José. Hacia el año 2015, la escritora se matriculó en varios cursos de literatura creativa. “Participé en un grupo de escritura y lectura. Conocí a gente muy interesante. Y todo ello me fue de maravilla para soltarme”, sigue.



Fue entonces cuando intensificó su labor, que fundamentalmente desarrolla en su cabaña de la Urbanización Las Anclas de Pareja. Fruto de ella llegaron dos novelas. La primera aún está en el cajón, esperando quizá una última revisión. La otra, es, precisamente 'Sol al atardecer'.



“Mis historias tienen como protagonistas, personajes humanos, con sus miedos, sus deseos, sus pasiones, sus luchas, sus éxitos y sus fracasos. Personajes fácilmente identificables”, explica la autora. Con su novela Maria José pretende contribuir a visualizar una idea de la que está firmemente convencida: la edad es solo un número, no debe ser una excusa para bajarse del mundo y sentarse a ver pasar la vida. “Conozco a muchas mujeres de más de 50 o 60 años que son grandes profesionales. Mujeres que viven su vida sin que nadie les diga lo que deben pensar, decir o hacer”, añade.



'Sol al Atardecer' cuenta la historia de Ernestina Casanova, una mujer fuerte y valiente que a los cincuenta y siete años, recibe una noticia inesperada que le descompone la vida. En ese momento, Ernestina siente que el mundo se hunde bajo sus pies y decide dejar la ciudad, por una temporada para retirarse a Pareja, donde pretende serenarse, ordenar sus ideas y pensar en qué hacer con su vida. Rodeada de paz y naturaleza, conecta con un grupo de peculiares vecinos que, sin proponérselo, le abren la puerta a un mundo de posibilidades que ella ni se imaginaba que existían. Con ellos, descubre que otra forma de vida es posible y resuelve luchar por su futuro aunque para ello tenga que dar a su vida un giro de trecientos sesenta grados. “Sol al Atardecer está dedicada a todas las personas que no se rinden ante las adversidades, luchan por lo que quieren y nunca cierran la puerta al amor”, explica María José.



Publicada Valhalla, “quizá he tenido suerte en este sentido”, asegura la escritora. Un buen amigo puso en contacto a Maria José con esta editorial. “Se la envié, y al poco tiempo me llamaron y me dijeron que la publicaban. La primera vez que lo he intentado, lo he conseguido”, señala.



El libro se publicó en abril, en preventa, y en mayo, ya estaba en librerías. “Estoy asombrada porque el éxito de la novela no se circunscribe sólo a las presentaciones que he hecho de ella en Cataluña, en Madrid, en Pareja o en Trillo. Lo acompaña un éxito de ventas que, sinceramente, no me esperaba”, cuenta. Este éxito, también le hace sentirse satisfecha de un maravilloso efecto colateral. “Mucha está conociendo Pareja por la novela, de manera que estoy aportando mi granito de arena a que los lectores descubran la belleza de este lugar”, termina.



“Desde el Ayuntamiento, solo podemos dar las gracias a María Jose por la sensibilidad que muestra hacia Pareja, y por supuesto por su calidad humana y literaria. Y por describir con tanto detalle y cariño nuestra tierra, algo que, sin duda, hará que sus lectores nos vean con los mejores ojos”, valora Javier del Río, alcalde de Pareja.