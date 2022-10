Inaugurada en San Roque la exposición 'Lo que pintan las mujeres'

martes 11 de octubre de 2022 , 10:48h

Se trata de una muestra colectiva de 30 pintoras de Sigüenza, entre 30 y 90 años de edad, con técnicas y referencias muy diferentes, pero con algo en común: los cuadros muestran el entusiasmo por el arte. Organizada por la Asociación de Amas de Casa seguntina, es una contribución del colectivo a la celebración del IX Centenario de Sigüenza.



Este fin de semana se ha inaugurado la exposición pictórica “Lo que pintan las mujeres”, que se va a poder admirar hasta el próximo 16 de octubre en la Ermita de San Roque de Sigüenza.



La muestra consta de 65 obras de 30 pintoras diferentes, y es una contribución de la Asociación de Amas de Casa de Sigüenza a la celebración del IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza. “Es una iniciativa que se venía gestando hace mucho tiempo, y que por fin, hemos convertido en realidad, haciéndolo coincidir con los actos conmemorativos para la celebración del IX Centenario de Sigüenza y con que octubre es el mes de la mujer”, señala Toñi Mayoral, presidenta de la entidad organizadora.



La Asociación ha hecho un gran esfuerzo de recopilación entre todas las mujeres con vocación artística en Sigüenza. Se trata de una muestra muy variada, tanto en cuanto a la temática como a las técnicas y estilos utilizados. No podía ser de otra manera, puesto que incluye obras de mujeres pertenecientes a varias generaciones, con edades comprendidas entre los 30 y los 90 años, y muy diversa formación: unas con estudios de Bellas Artes, otras formadas al amparo de maestras y maestros pintores que han pasado por Sigüenza y otras totalmente autodidactas.



Asimismo, también hay pintoras con larga trayectoria exposiciones colectivas e individuales, mientras que para algunas es su primera exposición. “Todas tienen un factor común: el entusiasmo por el arte, y la representación de acontecimientos que inspiran estas tierras y sus gentes”, añade la presidenta de la Asociación.



En la inauguración estuvo presente la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, quien, desde su condición de primera mujer en el cargo, tuvo palabras de elogio para “el esfuerzo adicional que supone para las mujeres encontrar el tiempo necesario para dedicárselo al arte”. La alcaldesa agradecía además la participación de las pintoras.



En el mismo sentido se expresaba la presidenta de la Asociación. “En general, no resulta fácil llevar a término una obra. No pocas veces hemos comentado entre nosotras los espacios; nuestro taller se encuentra en la cocina o el cuarto de la plancha. ¿El tiempo?, cuando todos están dormidos y cualquier tarea doméstica o profesional terminada antes de sacar utensilios y productos, con la sospecha de que a la mañana siguiente encontraremos quejas del olor o trastos sin recoger”, confirmaba.



Por su parte, la concejala de Cultura, Ana Blasco, se refería a la calidad artística de la muestra, y, sobre todo, a la sensibilidad y amor por la pintura que se puede apreciar en ella. “Para el Ayuntamiento es un placer colaborar con esta muestra, subrayando lo que pintan las mujeres en Sigüenza”, terminó.



La exposición se puede visitar cada día hasta el 16 de octubre, de 17:30 a 20 horas, y los fines de semana, también de 12:30 a 14:30 horas.