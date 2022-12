Pilar Cebolla expone motivos navideños en Almonacid

domingo 11 de diciembre de 2022

Las celebraciones navideñas son sinónimo de tradición, reuniones familiares, encuentros con amigos y diversión. Pero también se vinculan a la cultura. Una circunstancia de la que son muy conscientes en Almonacid de Zorita, donde han organizado más de 25 actividades con motivo de las fiestas navideñas, que se prolongarán hasta el próximo domingo, 8 de enero de 2023. Entre las principales propuestas que han previsto para estas fechas se encuentra una exposición a cargo de Pilar Cebolla, en el Espacio Cultural «El Molino». La muestra, que está centrada en diferentes motivos relativos a la Pascua, permanecerá abierta hasta después del día de Reyes.



La Navidad en la provincia de Guadalajara se celebra por todo lo alto. En gran parte de los municipios arriacenses se organizan iniciativas lúdicas, tradicionales, infantiles y religiosas. Pero también se prevén propuestas culturales, dirigidas al conjunto de la ciudadanía. Una máxima que también se cumple en Almonacid de Zorita, donde –entre las más de 25 actividades calendadas durante estas fechas– se ha reservado un importante espacio para la cultura. Y para muestra, la exposición navideña impulsada por Pilar Cebolla, que permanecerá abierta hasta el domingo, 8 de enero, en el Espacio «El Molino».



Se trata de una iniciativa que versa sobre motivos belenistas. En la misma se interna abarcar todo lo que significan –artísticamente hablando– estas fechas tan señaladas. “Se podrá disfrutar desde una «Navidad religiosa» –a través de los belenes–, a una «Navidad profana», de la mano de los renos, papás noeles o pinos de patchwork”, explica la responsable de la muestra, Pilar Cebolla. De hecho, y en principio, la iniciativa iba a estar centrada –casi de forma exclusiva– en nacimientos, pero luego se amplió el concepto, para incluir más ideas navideñas.



“Todo lo que se podrá ver en la exposición de Almonacid de Zorita se encuentra hecho a mano”. Así, el visitante que recorra la propuesta encontrará una gran variedad de formas y materiales. Eso sí, siempre con el leitmotiv navideño como hilo conductor. De hecho, entre las piezas expuestas, Cebolla destaca los tres montajes belenísticos que ha preparado ex profeso para la propuesta. Pero, sobre todo, la mencionada artista ha querido poner en valor el «telebelén», que se constituye de un nacimiento dentro de un televisor.



El origen de esta pieza se encuentra en los progenitores de Pilar Cebolla, a los que la creadora se encontraba muy unida. “En un momento dado, hace 30 años, mi madre le dijo a mi padre: ¡Hay que montar un belén en una televisión!”, explica. Y los deseos se convirtieron en realidad. Hallaron un televisor y lo desguazaron, “con tan buena suerte que la pantalla era independiente al resto de la maquinaria”.



A continuación, Cebolla pintó un belén en la pantalla, aunque el resultado final no le convenció. Por ello, pidió a su padre que cortara unas maderas y, a partir de ahí, hizo un establo. E, incluso, le instalaron luz en el interior, convirtiéndose –así– en una pieza de coleccionista. “Hay muchos años de trabajo en esta exposición”, confirma su responsable. “Este verano me he aplicado muchísimo para hacer la muestra, porque tenía muchas ideas”.



Un compromiso que viene de largo



Pero, ¿de dónde surgió la querencia de Pilar Cebolla por el arte de la Navidad? “De siempre me ha gustado mucho la decoración navideña, principalmente los belenes. Ha sido algo que he mantenido desde pequeña”, asegura. “Recuerdo que, de niña, vivía en Bolarque, y que –junto a mi padre– íbamos a recoger musgo al campo, para poder hacer el nacimiento”. Lo montaban en una de las habitaciones de la vivienda, razón por la cual lo podrían hacer de grandes dimensiones. Desde entonces, la autora ha mantenido esta tradición. “Cualquier situación me inspira para decorar una composición de estas características”, confirma.



El trabajo de Pilar Cebolla se podrá visitar en el Espacio Cultural «El Molino» de Almonacid de Zorita, hasta el próximo domingo, 8 de enero. “La sala que nos han dejado se presta mucho a cualquier muestra. Es espectacular. Realza la exposición”, confirma. “El lugar, personalmente, me encanta. Estoy muy agradecida”. Así, esta perfecta imbricación entre contenido y continente, hacen –si cabe– más atractiva a la mencionada propuesta cultural.



De esta forma, Almonacid de Zorita recibirá estas fiestas por todo lo alto. En la villa alcarreña ya tienen preparado el programa de actos para dichas celebraciones, que se extenderá hasta después del Día de Reyes. Durante casi cinco semanas se han programado actividades de todo tipo, distinguiéndose desde iniciativas culturales, a lúdicas, pasando por tradicionales, infantiles y religiosas. Todo un lujo que saciará los gustos de los más exigentes.



Estas celebraciones navideñas han sido organizadas por el Ayuntamiento de la localidad. Una labor en la que han recibido el apoyo de diferentes entidades, agrupaciones y ciudadanos del pueblo. “Agradecemos la colaboración de todas las asociaciones, hermandades, empresas, colaboradores, Protección Civil y vecinos y voluntarios de Almonacid”, concluyen desde el Consistorio de la villa.