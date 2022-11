La Alcarria se manifiesta contra la violencia de género en Almonacid de Zorita

En torno a 150 mujeres, procedentes de las localidades de Albalate de Zorita, Illana, Pastrana, Sayatón y Almonacid, este año municipio anfitrión, conmemoraron el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género en una jornada de hermandad, y con diferentes actividades

martes 29 de noviembre de 2022 , 17:56h

Cerca de 150 mujeres de los municipios de Almonacid de Zorita, Albalate de Zorita, Illana, Pastrana y Sayatón, se han reunido en la villa almonacileña en una jornada de convivencia para conmemorar el Día Internacional de la Violencia de Género, y reflexionar, juntas sobre la lacra de la violencia machista.

“El Ayuntamiento de Almonacid de Zorita está muy agradecido a las asociaciones y a las mujeres de todos los pueblos participantes, y también, por su puesto, a las asociaciones locales, que han participado como anfitrionas, propiciando esta bonita jornada de hermandad entre pueblos para luchar contra la lacra de la violencia de género”, señalaba Beatriz Sánchez, alcaldesa de Almonacid.



Las cinco localidades alcarreñas organizan, de manera alterna, una gran concentración con motivo de este día, en el fin de semana más cercano a la efeméride. Así, al filo de las once de la mañana, Almonacid recibía en la Plaza del Ayuntamiento, con un desayuno, a las delegaciones de los pueblos participantes en el Casón de los Condes de Saceda, con un desayuno que habían preparado las asociaciones almonacileñas de mujeres y mayores, La Tercera Joven.



A continuación, la sicóloga y directora del grupo VOLMAE, Azucena García, impartió una charla sobre identificación y prevención de violencia de género, en la que solicitó, y obtuvo, la participación y las reflexiones de las asistentes al acto.



La sicóloga expuso, en primer lugar, diferentes situaciones -muchas de ellas a las que a veces no se da la suficiente importancia- que debieran ser signos de alarma e indicativos de que quizá haya llegado el momento de pedir ayuda, como “despreciar los sentimientos de la mujer, ridiculizarla o insultarla, la humillación, los gritos, las amenazas con hacer daño, la agresión por supuesto, el control del dinero, la suplantación en la toma de decisiones, revisar el teléfono, los celos, o forzar a tener relaciones sexuales sin consentimiento en el seno de la pareja o la negativa a que la mujer trabaje o sea autosuficiente económicamente”. Cuando se da alguna de ellas, o varias, deben encenderse las alarmas para prevenir la violencia de género.



La sicóloga insistió en que la violencia de género no es una cuestión de edad o de generaciones. “En el año 2021, es en el tramo de edad de los menores de 18 años en el que se ha experimentado un mayor aumento de violencia de género. Ha subido un 70% en ese rango de edad”, afirmó.



Azucena insistió en que, cuando se cruzan estas líneas rojas, hay que pedir ayuda. “Quienes sufren la violencia de género no están solas. Hay recursos, servicios sociales, incluso los propios médicos de familia, que están encantados de prestar su apoyo. Hay muchas personas preparadas para ayudar y que queremos hacerlo”, sigue Azucena.



La sicóloga recordó que cuando hay cosas que no le vienen bien, para la salud física o sicológica, la mujer tiene que establecer límites o acudir a profesionales. Pero no todas las mujeres pueden. “Cuando saben que sus parejas se van a negar, es importante acudir a profesionales, poner límites o terminar la relación”, terminaba



Las mujeres de diferentes generaciones participaron activamente en la charla, comentado sus experiencias de acuerdo con su educación, y contando cómo se han sentido, siempre con el objetivo de no perpetuar ideas machistas.



Después de la comida de confraternización, todas juntas, en el renovado escenario del Casón de los Condes de Saceda, disfrutaron con la actuación flamenca de la compañía de Esther Vindel. El Ayuntamiento de Almonacid de Zorita ha patrocinado todas las actividades, contando con la colaboración de las

asociaciones, de mujeres y La Tercera Joven.