Nuñez : “Espero recibir la sensibilidad de Page, que me reciba en el Palacio de Fuensalida y convencerle para que esa negativa que ha tenido a bajar los impuestos cambie”

miércoles 21 de septiembre de 2022 , 13:12h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que “espera” que Emiliano García-Page tenga “sensibilidad” y le reciba en el Palacio de Fuensalida para “convencerle de que la bajada de impuestos en Castilla-La Mancha es más necesaria que nunca”.



Así lo ha indicado Núñez tras remitir una carta al jefe del Ejecutivo autonómico este miércoles donde ha puesto de manifiesto la situación que viven las familias, los autónomos, las pymes, los agricultores o los ganaderos de Castilla-La Mancha.



Por ello, ha afirmado que con ella “aspira a convencer a Page” para bajar el IRPF, eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones, bajar los impuestos de Actos Jurídicos Documentados, de Transmisiones Patrimoniales y de Patrimonio, así como aumentar las bonificaciones a las familias en la Renta y pedir a Sánchez la eliminación temporal y transitoria del impuesto de Hidrocarburos.



Núñez se ha expresado de este modo en declaraciones a los medios antes de asistir a la santa misa en honor a San Mateo y a la ofrenda floral ante la estatua ecuestre de Alfonso VIII en Cuenca, donde ha dicho que con estas medidas “podemos dar solución a los problemas que viven los castellanomanchegos” provocados por la alta inflación, recordando que Castilla-La Mancha alcanza la tasa más alta del país.



“Espero recibir la sensibilidad de Page, que me reciba en el Palacio de Fuensalida y convencerle para que esa negativa que ha tenido a bajar los impuestos cambie”, ha añadido, al tiempo que ha aseverado que los castellanomanchegos “no podemos seguir soportando ser los más inflacionistas del país sin compensaciones para llegar a final de mes”.



Núñez ha lamentado que en Castilla-La Mancha haya familias que tienen problemas reales para llenar la nevera por el alto coste que han pagado para iniciar el curso escolar de sus hijos más caro de la historia o que haya autónomos que no puedan llenar el depósito de sus vehículos porque el precio de la gasolina hace que ya “no tengan dinero” o que las pymes tengan dificultades para pagar el recibo de la luz o el gas o que los agricultores y ganaderos “estén trabajando a pérdidas”.



“Hasta en 20 ocasiones hemos reclamado en sede parlamentaria bajar los impuestos y el PSOE de Page nunca lo ha apoyado”, ha incidido.



Por último, Núñez ha felicitado a los conquenses en la celebración de la festividad de San Mateo. “Apreciamos esta ciudad, sentimos mucho cariño por Cuenca y estamos comprometidos con los conquenses y por la defensa de sus tradiciones. Hoy Cuenca luce de manera particular, es una ciudad abierta y orgullosa de su historia, de su presente y de su futuro”.