Damián Revuelta Viota presentó en el Casino Habana de Ampuero su libro titulado “A toro pasado”

miércoles 21 de septiembre de 2022 , 13:16h

En el transcurso de un distendido y ameno acto que tuvo por escenario el Casino Habana de la localidad cántabra de Ampuero, que presentó un lleno absoluto, Damián Revuelta Viota, conocido aficionado taurino ampuerense, presentó su libro de reciente aparición “A toro pasado”.



Estuvo acompañado en la mesa por Carlos Ruiz-Ocejo Calvo, presidente de la asociación cultural taurina La Encerrona y prologuista de la obra, que presentó el acto, y por el escritor de La Bárcena de Ampuero Jesús García Pérez “Garper”. Ambos coincidieron en destacar el estilo desenfadado, ameno y, a veces, divertido, con el que el autor ha construido el relato de sus propias vivencias taurinas desde que era un niño.



Garper recordó la figura del abuelo del autor, Ricardo Viota, aficionado oriundo de las Encartaciones vizcaínas que, cuando se encontraba de alcalde en funciones de Ampuero en 1949, fue detenido y encarcelado por defender la popular encerrona en contra de la decisión prohibitiva del gobernador civil.



Carlos Ruiz-Ocejo se refirió a la cantidad de personajes reales que desfilan por las páginas de “A toro pasado”, con el inigualable telón de fondo de los juegos infantiles, las encerronas de antaño, el paso de la vieja a la nueva plaza de toros de La Nogalera, las becerradas de las peñas, novilladas, etc.; mencionando alguna de las innumerables anécdotas que jalonan el libro; como la de Curro, el perro de la mili que embestía y al que Damián bordaba el toreo en un pequeño patio, estableciendo un divertido paralelismo con el famoso perro Paco del Madrid decimonónico.



Al lo largo del relato, Damián Revuelta va desgranando también su forma de ver y entender la Fiesta, en la que adquiere especial relevancia su experiencia de más de diez años como abonado de la plaza de Las Ventas. En este sentido, se declaró toreista, del Toreo con mayúsculas. Ni torista ni torerista, términos que a veces se utilizan de forma excluyente entre los aficionados.



Como el propio autor afirmó, no ha pretendido con la publicación del libro hacer una obra literaria, solamente dejar testimonio escrito de un tiempo y de una generación recreando escenas y momentos taurómacos que vivió y compartió con tantos amigos y contemporáneos suyos, muchos de ellos presentes en la sala. “Si me dan el premio Nobel no me importaría cambiarlo por cortar una oreja en Madrid”, dijo Damián Revuelta, en tono de humor, para dar por finalizada la entretenida velada.



El libro “A toro pasado” se puede adquirir en tres comercios de la localidad cántabra de Ampuero, concretamente en la Librería La Pajarita de Papel, Regalos D’Ana y en la Joyería Relojería Brera, o contactando directamente con el autor de la obra.