Merino pide a Page que abandone el "teatro, la hipocresía y el cinismo" y le acusa de deslealtad a Castilla-La Mancha y a los castellanomanchegos

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 21 de septiembre de 2022 , 13:09h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes Regionales, Lola Merino, ha pedido hoy a Page que abandone el “teatro, la hipocresía y el cinismo” y le ha acusado de deslealtad a nuestra tierra y a los castellanomanchegos.



Así se ha pronunciado Merino, -en rueda de prensa-, donde ha lamentado que en los últimos días los ciudadanos tengamos que asistir a un auténtico “reality show” protagonizado por Page y el PSOE. “Page intenta engañar a los castellanomanchegos con su teatro, pero todos sabemos que es un Sanchista más y que Page y Sánchez son lo mismo”.



“Y ese teatro de Page de poner los huevos en dos cestas, al final le va a costar perder la cesta, y él lo sabe”, ha advertido Merino.



En este sentido, ha recordado que “todo lo que critica Page en los medios de comunicación” luego lo ha votado a favor en Madrid, en el Congreso de los Diputados.



De esta manera, ha detallado que Page ha votado a favor de un Gobierno socialista con Podemos, ha votado a favor de indultar a los independistas, de pactar presupuestos con Bildu, de presupuestos “por presos”, de la Ley de Memoria Histórica, de la Ley Celaá y de la campaña contra la carne del ministro Garzón.



“Lo de Page es puro teatro y pura hipocresía y una gran deslealtad a Castilla-La Mancha y a los castellanomanchegos”, ha indicado.



Así mismo, Merino ha insistido en que Page “no ha tenido valor” de decirle a Sánchez lo que luego critica públicamente, a pesar de haber tenido oportunidad, ya que estuvo con él en un acto en Toledo hace unos días.



Y, en ese acto público, Page calló “y no dijo nada”, por lo que Merino se ha preguntado a qué viene tanto teatro y tanta hipocresía. “Eso de jugar a poner los huevos en dos cestas, al final va a perder la cesta, y lo sabe, por eso está intensificando este teatro”.



“Lo que Page critica en Castilla-La Mancha, lo calla en Feraz”



De esta manera, la portavoz del GPP ha recordado que lo que Page critica en Castilla-La Mancha lo vota a favor en Madrid, en el Congreso de los Diputados y en el Senado.



Además, ha señalado que Page “calla ante Sánchez” aquello que están solicitando los castellamanchegos, ya que, no conoce el Pacto Regional por el Agua y no ha trasladado a Moncloa la Ley contra la ocupación ilegal aprobada en sede parlamentaria.



Así mismo, ha cuestionado que Page “juegue” públicamente a dar ultimátum a Sánchez, ya que, cuando lo tiene delante calla, como es el caso de los 1.600 expedientes de regantes que están pendientes de legalizar sus pozos desde hace más de 10 años.



Merino ha asegurado que Page prometió la regularización de los pozos a finales de julio y no ha cumplido con su palabra, por lo que se trata de una “deslealtad” a los castellanomanchegos, que no se merecen tanto teatro, tanta hipocresía, tanto engaño y tanto cinismo.



Y, tampoco se atreve a decirle a Sánchez que baje los impuestos, que reduzca el Gobierno y que no indulte a los corruptos, así como que no se atreve a pedirle ayudas directas a familias y autónomos ante la inflación más alta de todo el país.



Por ello, ha recordado que, mientras en nuestra región Page se niega a bajar los impuestos, el presidente Juanma Moreno ha anunciado en Andalucía que va a bajar el Impuesto de Patrimonio. “Nos hemos quedado atónitos ante las críticas de los socialistas y del Gobierno nacional”.



Merino ha advertido que este impuesto solo existe en España, ya que, ningún país de la Unión Europa lo tiene, por lo que se trata de un impuesto “injusto” porque no tiene sentido pagar por lo que ya se ha pagado. Por lo tanto, “suprímase y eliminase”.



Así mismo, ha denunciado que el PSOE afirme que este impuesto “es solo para los ricos”, por lo que ha señalado que se trata de “demagogia barata y que, quien haga estas declaraciones lo que hace es engañar a la gente”.



Por último, ha recalcado que, lo que ayer anunció Juanma Moreno es lo que hará el presidente Paco Núñez cuando Gobierne en nuestra región en 2023, que es cumplir con su programa electoral y poner en marcha una bajada generalizada de los impuestos, tal y como están reclamando los ciudadanos.