Derrota del BM Guadalajara en el estreno en ASOBAL pero dando la cara desde el primer minuto

ADEMAR se llevó la victoria a León por 35-40

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 09 de septiembre de 2022 , 11:56h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

En un partido de máxima igualdad y constantes goles en ambas porterías, "no supimos rematar el trabajo" de la primera parte en los segundos treinta minutos. Podemos decir que no fue el estreno soñado pero la imagen del equipo fue muy positiva. Tenemos que tener en cuenta que debido a diversas vicisitudes, el equipo era prácticamente el mismo que el de la temporada pasada en División de Honor Plata, salvo por la incorporación activa de Miguel Llorens que anotó su primer gol".



Desde el inicio, el ritmo fue frenético con transiciones muy rápidas y, aunque parecía que León dominaba el marcador en el inicio, el BM Guadalajara supo afrontar el resultado adverso gracias a varios goles de TIto Diaz, que sería el máximo goleador del equipo. Durante la primera mitad "estuvimos dos goles abajo" y León aprovechaba al máximo cada fallo local. Juan Carlos Requena movió ficha y aumentó su intensidad defensiva para poner las tablas gracias a un gol de Haitz Gorostidi y otro de Miguel Llorens (16-16, minuto 25). El equipo local, tras mucho trabajo, lograba ponerse por delante por primera vez con una contra finalizada por Pancho Lombardi (19-18, minuto 27), pero la igualdad con intercambio de goles se mantendría hasta el 20-20 con el que finalizaría la primera mitad.



En la segunda mitad, se mantuvo la igualdad competitiva pero no así en el marcador donde León se fue distanciando progresivamente. Una gran defensa y un Antonio Martínez muy efectivo logró en contragolpe poner al León cuatro goles por arriba.. Tras un tiempo muerto solicitado por Juan Carlos Requena se frenó la sangría de goles en contra y se apretó el marcador de nuevo (29-30, minuto 45).



Finalmente, con un partido revolucionado y la afición dándolo todo en la grada, los loneses aprovecharon una doble superioridad para coger aire y irse en el marcador (33-35, minuto 53). Una distancia que se mantuvo hasta que una exclusión de Miguel Llorens y varias paradas de Panos en la portería ademarista hubo tensión en varias jugadas que sacó mentalmente del partido a los nuestros. El marcador reflejó la superioridad defensiva en la parte final del León y el acierto de Antonio Martínez que consiguió 13 goles, el máximo anotador del encuentro.





ESTADÍSTICAS DE GOLES:



Alberto Díaz 10/15 = 66,67 %



Alberto Serradilla 6/9 = 66,67 %



Jorge Romanillos 4/6 = 66,67 %



Lombardi 4/4 = 100,00 %



Haitz Gorostidi 3/3 = 100,00 %



José Luis Román 4/4 = 100%



Carlos Pérez 1/2 = 50,00 %



Julián Tarjuelo 1/1 = 100,00 %



Miguel Llorens 1/1 = 100,00 %



ESTADÍSTICAS DE PARADAS:



Marco Krimer 4/20 = 20,00 %



Dani Santamaría 11/34 = 32,35 %



Ficha técnica

Balonmano Guadalajara (35): Marco Krimer (p), José Luis Román (4), Tito Díaz (10, 2p), Alberto Serradilla (6), Jorge Romanillos (5), Manu Catalina y Carlos Pérez (1) -siete inicial-, Dani Santamaría (ps), Pancho Lombardi (4), Haitz Gorostidi (3), Kike Calvo, Alberto Moranchel, Miguel Llorens (1), Marcos Dorado, Santiago Simón y Julián Tarjuelo (1). Entrenador: Juan Carlos Requena





ABANCA Ademar León (40): Panagiotis Papantonopoulos (p), Adrián Casqueiro (2), Marko Milosavljevic (4), Juan Castro (7, 2p), Guilherme Santista (5), David Fernández (6) y Antonio Martínez (13, 5p) -siete inicial; Carlos Honrado (ps), Javier Miñambres, Darío Sanz (1, 1p), Theodoros Boskos (1), Tiago Mota (1) y Zanas Virbauskas. Entrenador: Luis Puertas





Parciales cada 5 minutos: 3-4, 7-9, 9-11, 12-14, 16-16, 20-20 (descanso) 22-24, 24-28, 29-31, 31-34, 33-36, 35-40





Árbitros: Víctor Navarro Baquero y Fernanda Espino Guerra (Federación Canaria). Excluyeron a Marcos Dorado (2), Manu Catalina (1), Miguel Llorens (2), Pancho Lombardi (1) por parte del Guadalajara y a Tiago Mota (2), Zanas Virbauskas (1), Guilherme Santista (1) por parte del Ademar.



Incidencias: Partido de la Jornada 1 de la Liga ASOBAL 2022/2023 disputado en el Polideportivo David Santamaría de Guadalajara ante 800 espectadores.