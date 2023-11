'Penaltis a Ciegas' en el partido del BM Guadalajara dentro de la Semana de la ONCE

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, junto a varios concejales y otros representantes públicos, ha participado en esta iniciativa de sensibilización

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 12 de noviembre de 2023 , 12:36h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La alcaldesa de Guadalajara Ana Guarinos, ha participado hoy en la actividad del Club Balonmano Guadalajara 'Deporte a ciegas', que ha consistido en que el saque de honor del partido entre el BM Guadalajara y el EON Horneo Alicante lo ha realizado un representante de la ONCE, mientras que, en el descanso, a las 19.30 horas, los representantes públicos continuaron las acciones de sensibilización con el lanzamiento de 'Penaltis a Ciegas'.



El encuentro se ha celebrado en el pabellón David Santamaría de la capital y ha sido el director de la agencia ONCE en Guadalajara, Francisco Marfil, quien ha realizado el saque de honor dentro de los actos de la semana de la ONCE en Guadalajara que este año lleva por título “Contigo transformamos vidas”.



La alineación en la tanda de 'Penaltis a Ciegas' la abría la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, que con un antifaz ha lanzado su tiro a puerta. Los concejales Roberto Narro y Armengol Engonga también han participado, junto a otros representantes de la Junta de Comunidades.



“Sensibilizar a la sociedad de la dificultad que tienen las personas ciegas o con dificultades visuales, cada día, no sólo física, sino en todos los ámbitos, es muy necesario” ha señalado Ana Guarinos, agradeciendo a la ONCE y al Club Balonmano Guadalajara “este comprometido y divertido modo de hacerlo, que nos ha puesto en el lugar de quienes tienen esas dificultades para poder ver”.



La actividad se llevaba a cabo ante la afición del BM Guadalajara en la octava jornada de Liga en División de Honor Plata masculina que además finalizó con triunfo de los morados 33-32, tras unos minutos finales de máxima tensión.



Además, en la semana de la ONCE el Ayuntamiento de Guadalajara colabora con otra actividad, a celebrar el próximo 22 de noviembre, donde se desarrollará una jornada de informativa para la Policía Local, con el objetivo de que amplíen su formación para poder ayudar mejor al colectivo invidente en el marco de sus necesidades en Guadalajara.