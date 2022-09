Dura derrota del BMGuadalajara en Huesca

Cuarto partido de esta temporada 2022-23 en nuestro regreso a ASOBAL y se resisten los puntos que alivien la posición liguera. Derrota por 34-26.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 25 de septiembre de 2022 , 18:13h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Dura derrota ante un rival directo que supo aprovechar su acierto en ataque y defender muy bien. Hubo momentos en los que pudimos acercarnos en el marcador pero no fue el día. No pudo ser.



El equipo otorgó una diferencia inicial que fue insalvable a pesar de los cambios y los tiempos muertos solicitados por Juan Carlos Requena. Seguimos sin sumar puntos por lo que necesitamos el apoyo de la afición en el próximo partido en casa la semana que viene.



Partido muy controlado por parte de Huesca que nos ha ganado casi todos los duelos individuales en ataque y en defensa. Hemos estado algo blandos en defensa, Dijá se ha ido en el uno contra uno muchas veces ocasionando superioridad y gran acierto en sus lanzamientos y con Iván Montoya en la segunda parte similar. Ha sido un encuentro para aprender a ser más solidarios en defensa. En ataque hemos sido bastante previsibles lo que ha ayudado a que no llegaran goles en esas acciones clave. Está costando adaptarse a saber jugar sin balón cuando nos presionan.



Por nuestra parte Panchito Lombardi ha sido el máximo goleador y varios jugadores han dejado atisbos de su técnica y su visión de juego pero no ha sido suficiente para plantar cara a un rival que ha estructurado muy bien sus ataques y las contras.



Es momento de estar unidos, adaptarse a esta competición no es nada fácil. Tenemos una semana para mejorar los fallos y aprender a hacer mejor los cambios en inferioridad para evitar goles que son evitables. El trabajo y la pasión de nuestros jugadores nos darán alegrías pronto, estamos seguros de ello.