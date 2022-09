Los supermercados de Castilla-La Mancha rechazan el precio tope de los alimentos que propone la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz : "No funciona"

jueves 08 de septiembre de 2022

La Asociación de Supermercados de Castilla-La Mancha (Asucam) ha afirmado este martes que la propuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de limitar los precios de algunos alimentos básicos "no funciona" y ha abogado por una bajada del IVA de los productos de alimentación para reducir el precio que paga el consumidor por la cesta de la compra.



En declaraciones a Efe, la secretaria técnica de Asucam, María Martínez, ha asegurado que la asociación envío el pasado mes de marzo al Gobierno central una batería de medidas para atajar la inflación de los alimentos, que está ocasionada, ha dicho, por el incremento de la energía, el gasoil y las materias primas, derivadas de la invasión rusa en Ucrania.



Entre sus principales propuestas, Martínez ha defendido una bajada de impuestos y del IVA (del 21 al 10 por ciento, del 10 al 4 % y otros dejarlos sin IVA), así como ayudar a toda la cadena agroalimentaria a atajar el problema de la energía, que "afecta a toda la cadena de valor, desde la fabricación de insumos, pasando por el transporte y el frío".



En este sentido, ha señalado que los supermercados, al igual que las cooperativas o la industria, son "intensivos" en consumo de energía y no se pueden permitir apagar las máquinas de frío, que consumen "mucho" y ha pedido ayuda al Ejecutivo de España para reducir esa factura.



Respecto a la propuesta de Díaz de poner un tope máximo a varios alimentos básicos, la secretaría técnica de Asucam ha indicado que el Gobierno no les ha transmitido esa medida, aunque ha opinado que "no funciona" y ha hecho alusión a las declaraciones del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha considerado que "no es posible" llevar a cabo esas medidas.



En cualquier caso, Martínez ha destacado que en Castilla-La Mancha, una región que es productora de alimentos, hay "muchas opciones de compra", por lo que el consumidor puede cambiar de supermercado o tienda de alimentación si una cadena ha subido más los precios que otra: "Hay muchísima competencia y eso contiene mucho los precios", ha dicho.



Asucam está a la espera de que el Gobierno quiera "sentarse" con ellos a analizar las medidas para que el acceso a la alimentación "no sea un problema" y, aunque las previsiones indican que la inflación va a seguir alta, Martínez ha señalado que "no van a ser incrementos tan importantes como los de estos meses".



"El objetivo es no llegar a esa situación. Vivimos en una comunidad autónoma que es productora de alimentos. Hemos vivido ya en últimos años crisis muy gordas y el acceso a los alimentos se ha garantizado", ha tranquilizado.