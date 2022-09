CCOO denuncia la situación económica "precaria" y la "impuntualidad y retrasos" en los pagos de una empresa de ajos de Socuéllamos

jueves 08 de septiembre de 2022 , 19:56h

CCOO Industria de Ciudad Real ha denunciado la situación "agónica" de los trabajadores de Allium Prodiber de Socuéllamos (Ciudad Real), dedicada al cultivo, manipulación y comercialización de ajo. Según el sindicato, la empresa mantiene a su personal en una situación económica "precaria" y la "impuntualidad y retrasos" en los pagos es "algo más que habitual".



Actualmente, según informa CCOO en nota de prensa, al conjunto de la plantilla se le adeudan dos nóminas y con expectativas de que se alcance una tercera. "La empresa inmersa en un concurso de acreedores desde hace dos años no ha mejorado para nada, y ni la situación de las personas trabajadoras, ni la situación de la empresa de cara al futuro es certera", añade el sindicato.



"La situación de impuntualidad e impagos no es nueva, pues ya se tuvo que intervenir sindicalmente desde CCOO para que se redujera la brecha de impagos, que llegó a alcanzar los cinco meses", explica el secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Ciudad Real, David Vera.



El conjunto de la plantilla, y CCOO, "no pueden consentir que esta situación se siga prolongando". Por ello, el sindicato emplaza tanto a la dirección de la empresa como al administrador concursal y el juzgado de lo mercantil a que "ponga fin a esta agonía que ya dura más de diez años", dos de los cuales corresponden con la declaración de concurso de acreedores.