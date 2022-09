El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea E señala DEFICIENCIAS en la reforma de Escrivá

jueves 08 de septiembre de 2022

El Tribunal de Cuentas de la UE ha señalado este jueves que España no ha subsanado algunas deficiencias del sistema sanitario que la Comisión Europea requiere para cumplir con sus recomendaciones específicas en la implementación de los planes de Recuperación y Resiliencia, en un análisis en el que apunta también a la necesidad de mejora en sostenibilidad de las pensiones. "Aún quedan algunas deficiencias en relación con determinados elementos de las recomendaciones específicas por país, como el sistema sanitario (España) o las inversiones y el entorno regulador (Francia)", ha destacado el Tribunal de Cuentas en un informe en el que valora la manera en que el Ejecutivo comunitario evaluó los planes nacionales.



En el documento, los auditores de la UE han expuesto que España tampoco abordó ciertos elementos relacionados con la "sostenibilidad de las pensiones" en la implementación del plan tras las recomendaciones específicas por país de Bruselas. Una situación que comparte con Alemania, Francia e Italia. En un paso más, el Tribunal de Cuentas ha puesto de relieve que no se incluyeran medidas para fortalecer las "interconexiones eléctricas entre España y Francia" en los planes de Recuperación y Resiliencia, y ha considerado que "por definición resultarían adecuadas".



Así, los auditores han apuntado además a las interconexiones eléctricas, las políticas de investigación y la atención primaria como lagunas identificadas en el plan de Recuperación español, en línea con el análisis realizado por la Comisión Europea. Por otra parte, han evidenciado que España no ha detallado que medidas para cumplir los hitos y objetivos del plan se ejecutarán después de 2026.



El Tribunal de Cuentas europeo ha concluido en su informe que la evaluación realizada por la Comisión Europea de la implementación de los planes nacionales "es adecuada" en general, aunque considera que siguen existiendo riesgos para su aplicación "eficaz", entre ellos la falta de claridad de algunos hitos y objetivos o de armonía en la definición de ambos conceptos. "Hay que contar con total transparencia y controles eficaces para garantizar que los fondos de la UE se emplean para su finalidad prevista y logran el impacto esperado", ha señalado la miembro del Tribunal que dirigió la auditoría, Ivana Maletic.



Los auditores concluyeron que la evaluación realizada por la Comisión Europea del cumplimiento de los países de las condiciones del Mecanismo de Recuperación era "adecuada" y "se basaron en exhaustivas directivas internas y listas de comprobación". A este respecto, la miembro del Tribunal que dirigió la auditoría ha añadido que algunos aspectos relevantes de las recomendaciones específicas por país que afectan a "reformas estructurales" quedaron "sin abordar" en algunos países, como el entorno regulatorio en Francia o la reforma del sistema catastral y de parte del sector financiero en Italia.