Nuñez : "El actual socialismo, liderado por Page, nos está llevando a un retroceso manifiesto que está poniendo en riesgo el futuro de esta tierra"

viernes 02 de septiembre de 2022 , 18:33h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado hoy la creación “inmediata” de un Foro Permanente para el futuro de nuestra región con representación de toda la sociedad civil castellanomanchega.



Así se ha pronunciado Núñez, en Albacete, en un Desayuno informativo con los medios de comunicación, donde ha avanzado que el PP-CLM va a “invitar” al conjunto de la sociedad civil y a sus representantes económicos, sindicales, sociales, deportivos, culturales o agrarios, entre otros, para que visiten el Parlamento Regional y “pasen” por este foro para el futuro de Castilla-La Mancha.



En este sentido, este foro tiene como objetivo que la sociedad civil “escuche” las propuestas del Partido Popular en todas las materias y para que participen y “nos trasladen” cómo ven Castilla-La Mancha y qué medidas les gustaría que se pusieran en marcha en un futuro.



De esta manera, Núñez ha señalado que este foro permanente “no solo va a estar vigente de aquí a mayo”. “Me comprometo hoy en Albacete a que cuando sea presidente de Castilla-La Mancha, este foro seguirá activo para que desde la Junta de Comunidades se pueda seguir escuchando a la sociedad civil”.



Núñez quiere para CLM un cambio “tranquilo, moderado y responsable”



Además de esto, el presidente del PP-CLM ha afirmado que “quiere para Castilla-La Mancha” un cambio “tranquilo, responsable y moderado, para que nuestra tierra evolucione hacia un futuro de oportunidades”, y se hará con el apoyo del presidente Feijóo.



Además de esto, Núñez ha advertido que no “viene a discutir con nadie” ni a “crispar ni a dividir”. “Vengo a unir, a progresar y a evolucionar, ya que, no planteo una revolución para Castilla-La Mancha, planteo una evolución desde la moderación, la sensatez, la tranquilidad y la responsabilidad”



Así mismo, ha recalcado que “cree firmemente” en Castilla-La Mancha. “Cuanto más la visito y más la recorro, más la quiero”, ha indicado.



Por eso, ha insistido en que tiene la “creencia firme” de que otra Castilla-La Mancha es posible y que también lo es “salir de todos los indicadores que nos sitúan al vagón de cola”, así como es posible mejorar la vida y el futuro de los castellanomanchegos.



Así, ha recordado que esta tierra “no tiene límites” y que ningún socialista se los va a poner, ya que, Castilla-La Mancha será “lo que quiera ser” y alcanzará el futuro que quiera, pero, “necesita” un Gobierno con empatía, cordialidad y responsabilidad, y que con gestión y rigor “canalice” todas las propuestas de los castellanomanchegos.



El PP-CLM no ha dejado de trabajar en todo el verano



Por otra parte, Núñez se ha referido al inicio del curso político, aunque ha recordado que el PP-CLM “no ha dejado de trabajar durante todo el verano” ante la grave situación que atraviesa nuestra región.



Por ello, el PP ha estado cerca de nuestros pueblos para proteger y defender nuestras tradiciones, así como que ha estado cerca de aquellos sectores que peor lo están pasando por esta crisis económica con la celebración de diferentes comisiones de todas las áreas para “analizar” la situación y la evolución de nuestra tierra.



Así mismo, ha lamentado que el Gobierno socialista de Page es el que nos está llevando a un momento de “intenso retroceso” en Castilla-La Mancha. “Nuestra región tiene un problema muy serio, y se llama socialismo”. “El actual socialismo, liderado por Page, nos está llevando a un retroceso manifiesto que está poniendo en riesgo el futuro de esta tierra”.



Y así, - ha indicado-, se reflejan en todos los indicadores económicos, con una inflación del 13,2 por ciento, siendo la más alta de todo el país, la tercera comunidad que más impuestos paga, una de las tres regiones con el salario medio más bajo y la segunda que más renta ha perdido en lo que va de año.



Además, hoy hemos conocido que ha vuelto a subir el paro en Castila-La Mancha en el mes de agosto, siendo una de las comunidades con la tasa de paro más alta de todo el país.



También, ha denunciado que se han cerrado cerca de 200 camas en nuestra región y que las listas de espera sanitarias son las más altas de todo el país, a pesar de los esfuerzos de Page de maquillar los datos.



Por eso, ha advertido que, la mejor manera de que Sánchez deje de ser presidente de España es que Page deje de ser presidente de Castilla-La Mancha, “ganando a Page en esta región, ganamos a Sánchez en nuestro país”.



Por todo lo anterior, ha pedido a los castellanomanchegos que nos ayuden a que Sánchez deje de ser presidente de España y, para que deje de serlo, tenemos que evitar que Page siga siendo presidente de Castilla-La Mancha.



Además, ha pedido a Page que, en su próximo encuentro con Sánchez, en Toledo, le exija bajar los impuestos, le entregue el Pacto Regional por el Agua, y le pida también que no indulte a los socialistas condenados por los ERE en Andalucía, así como que rechace la política de acercamiento de los presos de ETA.