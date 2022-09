La asociación mayoritaria de la Guardia Civil denuncia que "el afán recaudatorio de las multas PREVALECE sobre la seguridad de la ciudadanía"

jueves 01 de septiembre de 2022 , 17:53h

La recaudación en España se está disparando debido al uso de radares camuflados. Según el informe Radiografía de las multas de tráfico en España 2021, la recaudación por multas ascendió a más de 444 millones de euros, a través de casi 4,8 millones de denuncias impuestas a lo largo de 2021, un incremento de casi el 24 por ciento respecto al año anterior.



La Comisión Sectorial de Tráfico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha decidido remitir una carta abierta al Director General de Tráfico de la DGT, el Sr. Pere Navarro Olivella.



Las estadísticas de la última campaña de velocidad que ha dirigido es una muestra de la escasa importancia que tiene la seguridad vial para este organismo del Ministerio del Interior, más enfocado en la recaudación de la sanción que en cumplir con la función didáctica que deberían acompañarlas.



Las denuncias tendrían que ser notificadas cuando proceden de los radares operados por el personal de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil pero, tras consultar a nuestros afiliados, "hemos visto que en el 40 % de los casos no se detuvo la marcha del presunto infractor. La notificación la recibieron 15 días más tarde en sus domicilios, desapareciendo así el componente didáctico y preventivo de las mismas. Esto, que ocurre por la falta de personal, es lo más relevante, pero la DGT no lo entiende así y prefiere utilizar a los componentes de la Agrupación como instrumentos para multar y obtener más dinero".



Este hecho, según la AUGC, viene motivado por estar en España “primando la recaudación de la sanción, frente a la función real de los agentes, que debería primar la prevención”. La asociación de Guardias Civiles ha enviado ya una carta al director general de Tráfico de la DGT, Pere Navarro, animándole a reflexionar sobre el uso de radares móviles que se hace actualmente en España.



"Si la DGT quiere cumplir únicamente una función sancionadora o de control específico, le transmitimos al Director General de Tráfico que ya tiene sus radares en pórticos, en laterales, de tramo o en helicóptero. Las muertes en carretera no son sólo números, son tragedias; debería mirar por el trabajo de los Guardias Civiles de la Agrupación y también por nuestras condiciones laborales porque repercuten sobre la ciudadanía" manifiestan desde la AUGC.



"Actualmente hay una gran saturación de trabajo por la falta de personal y la desmotivación está presente cada día. La necesidad se ha convertido en lo habitual de la que fue la especialidad más puntera del Cuerpo. Estamos ante un KO técnico. Sr. Pere Navarro Olivella, o toma medidas urgentes o la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil va a desaparecer ante la pasividad de la DGT y sus responsables" concluyen.