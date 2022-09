Pareja vuelve a celebrar, con toda intensidad, sus fiestas de la Virgen de los Remedios

miércoles 31 de agosto de 2022 , 19:44h

Después de tres años sin lo más granado de las fiestas de Pareja, la villa alcarreña se prepara para vivir intensamente sus días grandes, en honor a su patrona, la Virgen de los Remedios.Pareja, a lo largo de todo este tiempo, ha reconocido y distinguido a sus héroes locales de la pandemia. Por eso, de acuerdo con las peñas y dándole continuidad a este sentimiento, el Ayuntamiento va a dedicar estas fiestas tan esperadas al personal sanitario. “Si podemos celebrar fiestas después de dos años es gracias en buena medida a ellos, y a gente como ellos que durante la pandemia han dado lo mejor de sí en sus respectivos quehaceres para que toda la sociedad pudiese salir adelante. Desde el Ayuntamiento hemos procurado estar en todos estos momentos tan duros al pie del cañón para salvaguardar la salud de nuestra población, y estamos muy agradecidos a todos nuestros vecinos por su actitud y esfuerzo ante el coronavirus, especialmente a los médicos. De ahí esta dedicatoria, que tienen bien merecida”, explica Javier del Río, alcalde de Pareja.Las peñas vuelven a ser protagonistas de las fiestas, especialmente en el desfile previo al pregón, pero también a lo largo de todas las fiestas, puesto que hay muchos concursos y propuestas que les dan todo el protagonismo.También vuelven a Pareja los encierros y festejos taurinos, si bien en 2021 ya hubo una gran corrida de toros, con el diestro parejano universal, Javier Sánchez Vara, como cabeza de cartel.El día 8 de septiembre tendrá lugar un concurso nacional de recortes a cargo del grupo de recortadores Tororecorte, frente a 4 toros de la ganadería de José Luis Pereda (Huelva) y de Andrea Ochaíta (Cifuentes).El día 10 de septiembre, a las 18 horas, está programada una sensacional novillada sin picadores, para los 3 semifinalistas del certamen 'Guadalajara busca torero 2022', que incluye un desafío de ganaderías de Guadalajara. Se lidiarán 6 novillos, 3 de la ganadería de Juan Barriopedro y 3 de Cantinuevo.Por último, el día 11 de septiembre, tendrá lugar un gran encierro, con 4 impresionantes toros de la ganadería de José Luis Pereda (Cifuentes) y Rosal de la Frontera (Huelva). El recorrido será el tradicional (Plaza de Toros, Plaza de Palacio, C/ San Julián, C/ La Alegría, Travesía Mediavilla, Calle Mediavilla y Callejón del Horno).Y por supuesto también vuelven las verbenas con la actuación de grandes orquestas.El programa de fiestas de Pareja tiene un lugar especial los más pequeños, con infinidad de actividades deportivas y lúdicas para ellos, y una gran fiesta infantil.En el pregón de 2022, que tendrá lugar el día 7 de septiembre, se va a escenificar el homenaje a los sanitarios, con la presencia del médico y enfermero que prestan servicio en Pareja, Miguel Ángel Blanco y José Manuel Fernández – Villacañas. “Recibirán todo el calor y agradecimiento de nuestros vecinos que se han ganado”, añade el alcalde de Pareja.Pero el acto más destacado de las fiestas llegará el día 8 de septiembre, en el que se celebra la Misa Mayor en honor a la patrona de Pareja. La misa se retransmitirá por internet desde el Facebook municipal (@ayuntamientodepareja), como se hizo en los dos años anteriores de pandemia. La procesión por las calles de Pareja, con la patrona de Pareja componiendo bellísimas estampas por las calles del pueblo, promete ser especialmente emotiva, después de dos años sin ella, al igual que lo ha sido la subida de la imagen desde la ermita hace unos días.El Ayuntamiento de Pareja trabaja desde hace muchos años para potenciar el deporte y el turismo, que son las principales palancas de desarrollo del municipio. El deporte no solo tiene repercusiones para mejorar la salud y calidad de vida de quienes lo practican sino que es un importante dinamizador de la economía, y por supuesto de la de Pareja, que recibe deportistas que se alojan, consumen y disfrutan del entorno en la localidad.El Ayuntamiento de Pareja ha hecho un importante esfuerzo para crear nuevos espacios deportivos, como el frontón cubierto, pistas de pádel o calistenia, iluminación de las mismas, reforma de los vestuarios de la piscina municipal, nuevo carril-bici entre la ermita y la báscula municipal, o la recién remozada pista del Colegio Público, entre otros, que complementan al principal escenario deportivo de la localidad, como es el azud de Pareja.Además, en todos estos años, el Ayuntamiento ha favorecido la celebración de competiciones deportivas de gran nivel, aprovechando todos estos recursos e instalaciones, como son el Triatlón de Pareja, el Acuatlón Dani Molina, la carrera popular Lago de Pareja, que este año celebrará su VII edición el domingo 25 de septiembre, o más recientemente la primera competición de piragüismo.En el apartado turístico, la otra gran línea de trabajo del gobierno municipal, el Ayuntamiento ha construido y potenciado nuevas infraestructuras como el Hotel El Balcón de la Vega o el propio azud de Pareja, y se ha puesto en valor un yacimiento histórico como es el eremitorio visigodo, con su excavación arqueológica, su acondicionamiento y su señalización.Se han mejorado calles y plazas, como con el adoquinado de la Puerta del Sol, donde se encuentra la fachada renacentista de la monumental iglesia de la Virgen de la Asunción y el acceso al Hotel. Y se han creado nuevos espacios museísticos como el Museo de las Brujas de Pareja, en el interior del Torreón medieval, que se ha recuperado desde hace años y que estaba casi en ruinas. Fue precisamente allí donde estuvo presa una de las llamadas "Brujas de Pareja" que fueron procesadas como tales por la inquisición en el siglo XVI relacionadas con las muertes de varios niños. Hay abundante documentación de todos estos procesos en el archivo episcopal de Cuenca, que ha recogido con gran detalle el historiador Javier Fernández Ortea en un libro, coeditado por el Ayuntamiento, denominado "Alcarria Bruja", que se detiene en los procesos de Pareja.Además el Ayuntamiento ha editado nuevos folletos turísticos y, como novedad, ha empezado a organizar visitas guiadas, que permiten conocer estos espacios con profundidad, y otros como la plaza Mayor, la Plaza de Toros, o la portada renacentista de la iglesia. Se puede visitar todos los días del año previa reserva con 48 horas de antelación. Este nuevo servicio, está resultado un gran éxito de público en sus primeros días tras su puesta en marcha.“Aprovechemos estos días, festivos por fin, para convivir con alegría, para valorar el poder compartir risas que no hemos podido ver, o besos, un abrazo o un estrechar de manos, que no hemos podido dar. Y para continuar haciendo, entre todos, nuestro pueblo cada día mejor”, desea a parejanos y visitantes para estos días Javier del Río, alcalde de Pareja.11.30.- Competición infantil de Natación en la Piscina Municipal. 12.00.- Campeonato de Fútbol - Sala infantil en el Frontón Multiusos.18.30.- Pintura sobre asfalto infantil en el Frontón de la Pza. María Cristina.11.00.- Campeonato de Frontón en el Frontón Multiusos.13.00.- Campeonato infantil de Bolos en la Plaza.18.00.- Concurso de dibujo infantil en el Centro Social.19.00.- Carreras infantiles por el pueblo en la Plaza.11.00.- Campeonato de Pádel Infantil.12.30.- Concurso de Plastilina en el Centro Social.11.00.- Carreras de bicis infantiles en el carril bici que bordea el azud de Pareja18.00.- GRAN FIESTA INFANTIL en la Plaza con juegos divertidísimos y muchas sorpresas. A continuación, merienda acompañada por nuestros magníficos cabezudos. Seguidamente entrega de trofeos a los ganadores de las distintas competiciones.13.30.- IV Concurso TAPEÑO. Cada peña mostrará sus destrezas culinarias a un jurado popular de 5 personas con una tapa para degustar. (Inscripciones hasta el 25 de agosto en las oficinas del Ayuntamiento).16.30.- Campeonato de BRISCA. En la Asociación de Jubilados.22.00.- Subida de Ntra. Sra. La Virgen de los Remedios de la Ermita hasta la Iglesia e izado de bandera del torreón. Seguidamente los cabezudos saldrán a la plaza para que tanto niños y mayores disfrutemos con ellos.La bajada de Ntra. Sra. La Virgen de los Remedios será el 24 de septiembre a las 21:30h.08.30.- Campeonato de PÁDEL.16.30.- Campeonato de FÚTBOL - SALA de Peñas en el Frontón Multiusos.17.00.- Campeonato de TUTE en la Asociación de Jubilados.17.30.- Campeonato de DOMINÓ en la Asociación de Jubilados.09.30.- Campeonato de adultos de FRONTENIS. En el frontón multiusos.13.30.- Concurso de Cócteles. (Inscripciones hasta el 1 de septiembre en las oficinas del ayuntamiento).14.30.- PAELLA SOLIDARIA a beneficio de la asociación “PUEBLOS CON FUTURO”, que promueve y facilita la incorporación de familias vulnerables, que quieren unir su proyecto de vida al mundo rural. Acompañados por la charanga “Alegría Alcarreña”. La venta de tickets se realizará en las oficinas municipales hasta las 15h del jueves 1 de septiembre.17.00.- Campeonato de CINQUILLO en la Asociación de Jubilados18:30. - Gymkhana de peñas.20.00.- Desencajonamiento y suelta de Vaquillas en la plaza de toros.10.00.- Campeonato de PETANCA de adultos.13.00.- Misa y novena acompañados por Nuestra Patrona La Virgen de los Remedios.17.00.- Campeonato de MUS. En la Asociación de Jubilados.10.00.- Degustación de un riquísimo Chocolate en la Plaza ofrecido por el Excmo. Ayuntamiento de Pareja.12.30.- Novena en Honor a Ntra. Sra. La Virgen de los Remedios.19.00.- Procesión en Honor a Ntra. Sra. La Virgen de los Remedios por las calles de nuestro Municipio, en la que estaremos acompañados por la charanga “Alegría Alcarreña”.20.00.- Espectacular DESFILE DE CARROZAS Y DISFRACES DE PEÑAS, acompañadas por nuestras guapísimas MAJAS hasta la Plaza. Todo ello amenizado por la Charanga “Alegría Alcarreña”.El orden en el desfile de carrozas y disfraces será el indicado anteriormente. En el desfile de carrozas y disfraces, primero desfilarán los disfraces y posteriormente desfilarán las carrozas de las peñas inscritas. Para ambos concursos las peñas deben inscribirse y firmar las bases hasta el 5 de septiembre en las oficinas del ayuntamiento. Todas aquellas peñas que no estén inscritas, no podrán participar en el desfile.PREGÓN-HOMENAJE A LOS SANITARIOS DESDE EL BALCÓN DEL AYUNTAMIENTORepresentados por el médico y enfermero que prestan servicio en Pareja, D. Miguel Ángel Blanco, y D. José Manuel Fernández – Villacañas.A continuación, presentación y proclamación de las guapísimas Majas de la Villa de Pareja 2022.Chupinazo para dar comienzo a las Fiestas Patronales del año 2022.Seguidamente Degustación de Cócteles, en el que pasaremos por todas las peñas que hayan participado el día del concurso. Pasacalles amenizado por la charanga “Alegría Alcarreña”.00.00.- Inauguración de la verbena a cargo de la orquesta “ORQUESTA TRACK”, que nos acompañará durante la primera noche de nuestras tan esperadas Fiestas Patronales.Seguidamente suelta de vaquillas en la plaza de toros amenizada por la Disco – Móvil “Ibiza Sound”12.30.- Celebración de la Misa Mayor en Honor a Nuestra Señora la Virgen de los Remedios, oficiada por D. Javier Lucía, Párroco de Pareja. La Santa Misa será cantada por el Grupo Arrabal Folk del Pozo de Guadalajara.A continuación, Solemne Procesión con la imagen de la Virgen hasta la Plaza.13.30.- Invitación del Excmo. Ayuntamiento a todos los vecinos y visitantes, en el Día Grande de nuestro pueblo, a un Vino español en la plaza, con Baile Vermouth acompañados por la música de la charanga “Alegría Alcarreña”.17.30.- Encierro Taurino Infantil “Tirotateiro” por el tradicional recorrido del encierro.19.30.- CONCURSO NACIONAL DE RECORTES. A cargo del grupo de recortadores TORORECORTE, frente a 4 toros de la ganadería D. José Luis Pereda (Huelva) y Dña. Andrea Ochaita (Cifuentes). (Ver Programa aparte). Venta anticipada CON DESCUENTO para la exhibición de recortes, en el Ayuntamiento, HASTA LAS 14 HRS. DEL MARTES 6media hora antes del espectáculo en la00.00h.- Verbena popular en la que nos divertiremos junto a la orquesta “LA MAXIMA”. Seguidamente continuaremos bailando con la disco-móvil Ibiza Sound.12.30.- Misa y procesión en Honor a Ntra. Sra. La Virgen de los Remedios.13.30.- Aperitivo peñista. Las peñas harán un aperitivo para peñistas y todo aquel que se quiera acercar. Las peñas que quieran participar deberán apuntarse hasta el 5 de septiembre en las oficinas del ayuntamiento indicando lo que van a llevar.18.00.- Chiquibueyes acompañados de Dulzanares Folk. Exhibición de becerritos mansos para [email protected] los niñ@s que se animen. Lugar: Plaza Palacio.19.00.- Concurso de disfraces infantiles con espectáculo Infantil de Animación y Disco móvil, que vendrán acompañados de la mascota bailona.00.00.- Noche de diversión y buena música en la que estaremos acompañados por la orquesta “JAGUAR”.12.00.- Parque infantil con atracciones para todos los niñ@s en el Frontón.12.30.- Misa de difuntos y almoneda.16.30.- Fiesta de la espuma en el frontón para todos aquellos que se quieran divertir. Seguidamente guerra de agua organizada por las peñas.El parque infantil continuará después de la fiesta de la espuma.18.00.- SENSACIONAL NOVILLADA sin picadores, para los 3 semifinalistas del certamen “Guadalajara busca torero 2022”. CON DESAFÍO GANADERÍAS DE GUADALAJARA: se lidiarán 6 novillos, 3 de la ganadería de Juan Barriopedro y 3 de Cantinuevo. (Ver Programa aparte).23.50.- Concurso de disfraces de adultos.00.00.- Comienzo de la Verbena amenizada por la orquesta “MANDRAGORA”.10.30.- GRAN ENCIERRO con 4 impresionantes toros de la ganadería de Dña. José Luis Pereda (Cifuentes) y Rosal de la Frontera (Huelva). El recorrido será el tradicional (Plaza de Toros, Plaza de Palacio, C/ San Julián, C/ La Alegría, Travesía Mediavilla, Calle Mediavilla y Callejón del Horno).11.30.- Entrega de la carne, aceite, vino blanco y sal para el comienzo y preparación de las riquísimas calderetas. Las personas que quieran hacer calderetas se podrán inscribir en las oficinas del Ayuntamiento hasta el 5 de septiembre. Se entegará obsequio a los participantes.13.00.- Misa acompañados por Nuestra Patrona La Virgen de los Remedios.15.15.- Comida de las riquísimas CALDERETAS, en el parque junto a la piscina municipal.20.00.- “REVISTA DE VARIEDADES” en la Plaza del pueblo, en la que pasaremos un rato agradable con las diferentes actuaciones que se llevarán a cabo.22.00.- Entrega de trofeos de las distintas competiciones culturales y deportivas.22.30.- Espectaculares Fuegos Artificiales. En el Campo de Fútbol.