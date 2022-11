Carta abierta de Paco Núñez a Emiliano García-Page

martes 08 de noviembre de 2022 , 12:11h

"Estimado Emiliano



Ha llegado el momento; la situación no aguanta más. Sé que estarás de acuerdo conmigo en que la política errática de Pedro Sánchez está conduciendo a nuestro país a límites del todo punto insostenibles que yo, al menos, pensaba que jamás se alcanzarían. Es tal la afrenta al Estado de Derecho que está liderando el presidente del Gobierno de la Nación que tenemos que sentarnos, dejando a un lado nuestras diferencias, para posicionar a nuestra tierra a favor de la unidad de España de manera nítida y contundente.



Emiliano: los dos sabemos que no podemos permitir que Sánchez siga mercadeando con el Código Penal para sacar adelante los Presupuestos Generales porque el peligro al que está sometiendo a las instituciones del país es realmente preocupante. Por eso me reitero en que ha llegado el momento. Sabes perfectamente que nuestra tierra debe ser próspera y fuerte dentro de una España unida y sólida. Sabes que no podemos avanzar como autonomía si España es débil. Tú mismo, desde Bruselas hace unos días, mostraste tu preocupación al respecto.



Es el momento de, con lealtad, seriedad, moderación y centrados en el futuro de Castilla-La Mancha, que acordemos una postura común a este respecto, y más concretamente a la reforma del Código Penal para rebajar las penas a delitos como el de sedición, una decisión que sabes que está directamente relacionada con las penas impuestas a los líderes del ‘procés’ catalán.



Sé que te cuesta aceptar que PP y PSOE lleguemos a un acuerdo; me consta, por las últimas decisiones que has tomado en las Cortes Regionales que te resulta incómodo hablar de este tema. Pero debemos ser responsables con nuestra tierra, debatir y acordar, pactar, negociar y conseguir un acuerdo político que recoja el sentir de Castilla-La Mancha y su rechazo a las concesiones a independentistas a cambio de aprobar los Presupuestos Generales.



Emiliano, con tu mayoría absoluta has evitado que llegásemos a un acuerdo para bajar los impuestos a los castellano manchegos; no has querido que pactásemos en el parlamento regional para recuperar la Carrera Profesional Sanitaria; no has permitido que se crease en las Cortes una Comisión de Investigación sobre la gestión del COVID; has evitado que se pusiera en marcha en la región un Plan de Choque contra las listas de espera, o un Plan de Revitalización de la Atención Primaria; no has querido que nuestros autónomos y pymes contasen con más ayudas; has votado en contra de la puesta en marcha de planes de apoyo específicos a la agricultura y ganadería; has votado en contra de un fondo de contingencia para el tercer sector; y así cientos de medidas beneficiosas para nuestra gente.



Pero ahora debemos ser responsables. En un primer momento has evitado, hasta en dos ocasiones, que llevásemos al Pleno de las Cortes Regionales un debate para que podamos votar y dejar clara nuestra posición sobre esta reforma del Código Penal. No has permitido siquiera que dejemos clara nuestra postura en la tribuna del Parlamento regional, ni que las actas y los diarios de sesiones muestren si estamos de acuerdo o no con rebajar las penas al delito de sedición (qué mejor manera, Emiliano, que mostrar nuestra postura votando).



Ya tenemos un ejemplo de que, cuando queremos, podemos llegar a un acuerdo y una postura común. Recordarás que en una de las reuniones que mantuvimos en tu despacho del Palacio de Fuensalida te propuse crear la Mesa Regional por el Agua, de la que surgiese el Pacto Regional por el Agua con el que pusiésemos sobre el papel la posición común de todos los partidos políticos, regantes, sindicatos, pueblos ribereños, empresarios, agricultores, en fin, todos aquellos que tienen algo que decir en materia hídrica en la región. Y lo conseguimos. Hoy Castilla-La Mancha tiene un documento marco al que ceñirse en materia de agua a nivel nacional. Cuestión aparte es que no hayas cumplido como presidente del gobierno ni uno solo de los puntos acordados, pero de eso hablaremos en otro momento.



Llegados a este punto creo que ese juego del gato y el ratón al que nos tienes acostumbrados, con titulares de prensa nacional y evitando corroborarlo con el voto, debe terminar. No puedes seguir confundiendo a nuestra gente, Emiliano, no lo merecen. Los castellanos manchegos no nos merecemos que tú actúes así.



Por eso insisto en tenderte mi mano, en unirnos en una misma postura, ponernos del lado de la Democracia, el Estado de derecho y la unidad nacional para decir alto y claro que, en nuestro nombre, no se debe modificar el Código Penal para rebajar las penos por los delitos de sedición y rebelión.



Recibe un cordial saludo, espero tu pronta respuesta.



Paco Núñez

Presidente PP-CLM"