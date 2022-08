Canales Rivera sufre una grave cogida en su vuelta a los ruedos

sábado 27 de agosto de 2022 , 08:16h

El diestro José Antonio Canales Rivera ha resultado cogido en el primer toro del festival taurino sin picadores que se celebraba este viernes en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), con motivo de sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé Apóstol, y que ha sido suspendido tras el accidente.



Así lo ha confirmado a Efe el alcalde de Retuerta del Bullaque, Miguel Ángel Villa, quien no ha podido confirmar el estado en el que se encuentra el torero, que ha sido atendido inmediatamente en la plaza, desde donde ha sido trasladado al Hospital General Universitario de Ciudad Real, que se encuentra a unos 90 kilómetros de distancia.



Por otro lado, fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) han indicado a Efe que el torero aún no ha llegado al hospital, donde probablemente será intervenido de la herida que sufre en una ingle.



Junto al diestro Canales Rivera, integraban el cartel el matador Pedro Gutiérrez "El Capea" y el novillero Miguel Zazo, que iban a lidiar toros de la divisa de Conde de Mayalde.



El festival ha quedado suspendido tras producirse la cogida, dado que los organizadores del festejo no han podido habilitar una nueva UVI móvil, necesaria para que el festejo pudiera continuar celebrándose.