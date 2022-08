El pintor Agustín González dona al Ayuntamiento un cuadro de Felipe VI

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 20 de agosto de 2022 , 17:49h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El pintor hiperrealista guadalajareño, nacido en el pueblo de Cendejas de la Torre, Agustín González, ha donado al Ayuntamiento de Sigüenza un retrato del rey de España que ya preside el salón de plenos municipal.



Se trata de un retrato de tres cuartos en el que Felipe VI viste uniforme de gala y que, como comentaba la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Sigüenza, Ana Blasco, verá el propio rey, puesto que “aceptó la presidencia de honor del IX Centenario de Sigüenza”.



Lo descubrieron, al unísono, el autor y la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, que daba las gracias a González por su generosidad, en nombre del municipio. “Es una obra excepcional de un pintor excepcional, que con este gesto, muestra su cariño por nuestra ciudad, engrandeciendo nuestros proyectos emblemáticos, como es, sin duda, el del IX Centenario de la Reconquista”, señalaba la alcaldesa.



En estos días, González expone su obra en la Ermita de San Roque, de la mano de la asociación Sigüenz(A)rte. Inaugurada este miércoles, está cosechando un enorme éxito de público. Entre sus 39 obras, el público pudo admirar en los primeros días de la muestra el cuadro ahora donado.



El pintor, visiblemente emocionado en el salón de plenos, recordaba su estrecha vinculación con la ciudad. “Correteaba por las calles de Sigüenza con cinco años. Estudié bachiller aquí. Mis tíos viven en la parte alta de la calle Mayor, y, por lo tanto, conocí el castillo en ruinas”, recordaba. González también señaló que dio sus primeros pasos en el dibujo precisamente en la ciudad del Doncel, “de la mano de una profesora que nos sacaba a las calles para recrear el Portal Mayor, la catedral, u otros lugares emblemáticos”. Esta influencia acentuó su inclinación natural por la pintura. “Nací con algo que me motiva a coger los pinceles”, dijo. Ya emigrado a Madrid, continuó con una afición que nunca ha dejado.



González ha recordado también esta mañana otro momento delicioso. “Conocía a la familia Santos, aunque no personalmente. Sólo sabía quiénes eran. Con 18 años me presenté en la calle San Roque, donde me dijeron que vivían. Me recibió Raúl Santos, que me enseñó su estudio. Fue increíble. Así que, después de tantos años, cuando Sigüenz(A)rte me ofreció exponer en la Ermita de San Roque, una maravilla para los sentidos, un lugar emblemático, sentí una inmensa alegría y nostalgia”, afirmó. El pintor agradeció expresamente el apoyo de la Asociación.



Por todo estos motivos, el pintor quiso tener un detalle con el Ayuntamiento de Sigüenza. “Pensé que nada mejor que un retrato del rey, puesto que era consciente de que ya tienen mucha obra sobre la propia Sigüenza”, ha afirmado. El retrato fue pintado expresamente para este propósito. “Y cuando me confirmaron que lo iban a colgar en el salón de plenos, el que está agradecido soy yo, porque además de torreño, me siento también muy seguntino”, terminó.



Correspondió a la concejala de Cultura, Ana Blasco, glosar la figura del pintor, recordando algunos de sus logros. “Sigüenza, y también la comarca, ha sido siempre cuna de artistas. Pero nos faltaba el nombre de Agustín González entre los pintores de los que el Ayuntamiento cuenta con obra”, señaló. Blasco ha calificado la pintura del torreño como especial, limpia, a medio camino entre el realismo mágico y el hiperrealismo.



A sus 63 años, González Salvador ha expuesto su impresionante obra de manera individual en importantes galerías de Madrid, como Zúcaro o Herráiz, y ha participado en muestras colectivas en galerías de distintos puntos de España, como Barcelona, Lleida, Tarragona, Segovia, Plasencia, Toledo o Málaga, además de Madrid.



Su trabajo ha sido premiado con diversos reconocimientos. En 2017 fue galardonado con el primer premio y medalla de pintura realista de Madrid. En 2018 quedó finalista y le fue otorgado diploma en el LIII Certamen “Reina Sofía” de pintura y escultura. Y, también en 2018, el museo Thyssen Bornemizsa adquirió cinco de sus obras, que forman parte de la colección de la Baronesa Thyssen. En 2021, González Salvador obtuvo el primer premio de Artes Plásticas de Madrid, en su 58º Certamen con motivo de las Fiestas de San Isidro de Madrid.